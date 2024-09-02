توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات تزعم وفاتها، والتي حرص مدير أعمالها على نفي تلك الشائعة، وقد جاءت تلك الشائعة لتجعلها في صدارة التريند مرة أخرى، بعد مرور عدة أسابيع من التوقعات الأخيرة لها التي أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من منافسة الانتخابات الرئاسية، وقد تحققت نبوئتها بالفعل عقب إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الرئاسية، وهذا ما تحقق فعلياً، عقب إعلان بايدن عن عدم ترشحه للانتخابات، وقام الحزب الديمقراطي بترشيح نائبة الرئيس كاملا هاريس للمشاركة في تلك الانتخابات المقبلة.

ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز توقعاتها ،وكانت ليلى عبد اللطيف، قد شاركت جمهورها بتوقعات عديدة في الظهور الأخير لها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدثت فيها عن الكثير من القضايا المتعلقة بالصعيد المحلي والدولي، وكانت من ضمن توقعاتها عن مصر، حدوث قرارات اقتصادية هامة ستتسبب في حدوث حالة حالة من السعادة والرضا بين المصريين، كما توقعت أيضًا أن يتم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتنبأت بحدوث نهضة اقتصادية ضخمة في البلاد في الستين المقبلة.

ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف للذهب



أما بالنسبة للراغبين في الاستثمار أو الادخار خلال الفترة المقبلة، فتوقعت ليلى عبد اللطيف، أن يرتفع سعر الذهب والفضة بشكل جنوني، كما نصحت أيضًا بضرورة الاستثمار قدر الإمكان في الزراعة المنزلية لكي يتمكنوا من توفير الاحتياجات الغذائية، كما وصت ملاك الأراضي الزراعية بضرورة الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.

كما حذرت أيضًا خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، الدول العربية من حدوث أزمة مياه، ونصحتهم بضرورة أن يقوموا بتخزين مياه للشرب في الآبار والأماكن المخصصة من أجل الحماية من الانهيار المحتمل، كما توقعت أيضًا بحدوث بعض الكوارث الطبيعية القاسية والغير مسبوقة والتي ستقوم بضرب بعض المناطق، خلال عامي 2025 و2026، وشددت على ضرورة الاستعدادات لمواجهة تلك التحديات البيئية التي لم يشهدها التاريخ من قبل.

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