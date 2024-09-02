قبل عرضه بالسينمات.. كواليس فيلم عنب ترفع شعار ضحك ولعب وجد وحب

فيلم عنب.. أيام قليلة ويحتفل أبطال فيلم "عنب" بطولة النجمة آيتن عامر بطرحه في دور العرض السينمائية، ومن المقرر عرض العمل يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجارى في كافة الدول العربية، عدا مصر التي سيتم الكشف عن موعد طرحه بالسينمات الخاصة بها خلال الأيام المقبلة.

وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل فيلم "عنب" وكواليسه.

كواليس الفيلم المرتقب "عنب"

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن كواليس العمل التي تميزت بحالة من الحب والمودة بين كافة أفراد فريق العمل، كما سيطرت حالة من الضحك والكوميديا على أبطال العمل نظراً لطبيعة الفيلم والمشاهد الكوميدية التى تحمل الكثير من المواقف المضحكة.

كواليس فيلم عنب

آيتن عامر في ثوبها الجديد

وظهر خلال كواليس تصوير فيلم "عنب" كل من أيتن عامر ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ونور قدري والمنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور، وعدد من صناعه.

وتجسد آيتن عامر خلال أحداث العمل دور مؤثر، حيث تلعب شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية كمل تتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

آيتن عامر من كواليس فيلم عنب

قصة فيلم "عنب"

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

أبطال فيلم "عنب"

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

كواليس فيلم عنب

كواليس فيلم عنب

كواليس فيلم عنب

آخر أعمال أيتن عامر

تطل الفنانة أيتن عامر على محبيها بعمل سينمائي جديد سيحمل اسم "المنبر"، تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف وكفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي.

وانتهت الفنانة الشابة من تصوير دورها في فيلم "المنبر" منذ فترة طويلة، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد فهيم، إذ تدور بينهما أحداث مثيرة تكون محورية خلال العمل.

ومطلع مايو انتهى المخرج أحمد عبدالعال من أعمال المونتاج والميكساج الخاصة بالفيلم؛ استعدادًا لطرحه خلال موسم صيف 2024 بعد تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.

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