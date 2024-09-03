حكايات فنية.. لماذا لغي رشدي أباظة عملا فنياً بسبب خسارة الزمالك؟

رشدي أباظة، ذلك النجم الذي خطف قلوب الملايين بأدائه المتميز وسحره الخاص؟ ولكن من خلف الأضواء، كان هناك قلب ينبض بحب كبير لنادي الزمالك قصة حب وصلت إلى حد التضحية بالعمل الفني، حيث قرر النجم الكبير إيقاف تصوير أحد أعماله بسبب خسارة فريقه الأبيض، ليؤكد للعالم أن العشق الكروي يمكن أن يتجاوز حدود الشهرة والمال، يوضح لكم الموجز تلك العمل.

رشدي أباظة يلغي عمل فني بسبب خسارة الزمالك

كشفت المهندسة غادة جمال التي شاركت رشدي أباظة في طفولتها بطولة فيلم "حكايتي مع الزمان" عام 1974 مع النجمة وردة، أن الفنان الراحل كان يعشق نادي الزمالك، لدرجة أنه في حال تلقيه هزيمة بأي من مباريات كرة القدم يتدخل ليطلب إلغاء تصوير مشاهده بالعمل لشدة حزنه من الخسارة.

طفلة حكايتي مع الزمان

وفي أول ظهور إعلامي لها قالت غادة جمال: رشدي أباظة أوقف تصوير مشاهده في "حكايتي مع الزمان" مرتين بعد تعرض الزمالك للخسارة، وهو كان زملكاوي شديد التعصب.

أول ظهور لـ طفلة حكايتي مع الزمان

اختفت غادة جمال طفلة فيلم "حكايتي مع الزمان" عن الأنظار وابتعدت عن عالم الفن بعد نجاحها الكبير بالفيلم، إذ لم تكرر التجربة مرة أخرى، رغم العروض الفنية التي جاءت لوالدها وقتئذ، مفضلاً أن تستكمل تعليمها.

حول ذلك القرار الذى غير وجهتها من طفلة صغيرة تعشق عالم الفن إلى مهندسة مدنية، قالت غادة جمال في أول ظهور إعلامي لها: كنت أتمنى أن استكمل مشوارى في الفن، خصوصًا أن مجال الهندسة صعبة للغاية، وانا دخلت التخصص الأصعب أيضًا.

رشدي أباظة ووردة

دور المهندسه غادة جمال في "حكايتي مع الزمان"

جسدت غادة جمال في فيلم "حكايتي مع الزمان" دور ابنه النجمة وردة ضمن أحداث العمل، ولفتت الأنظار بأدائها في الفيلم، ومن أبرز مشاهدها بكائها لحظة غناء وردة أغنيتها الشهيرة "حكايتي مع الزمان"، لكنها اختفت تماما عقب عرض الفيلم ولم تشارك في أي عمل فني، كما لم تظهر في أي لقاء إعلامي.

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