بعد تصدرها للتريند.. أبرز الأزمات في حياة بوسي (تفاصيل)

تصدر اسم المطربة بوسي، تريند جوجل، بعدما شاركت جمهورها أمس بعدة صور جديدة لها من خلال تواجدها في مراسي في الساحل الشمالي، لقضاء إجازة صيفية ممتعة.

وأطلت بوسي في أحدث ظهورلها بإطلالة أنيقة ارتدت توب من الشيفون، مكشوف الأكتاف باللون الأسود، مع تنورة قصيرة كارو أبيض فى أسود، أبرزت رشاقتها، وتعتبر هذه الإطلالة أول ظهور لها بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها في 1 سبتمبر.

وفي السطور يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرضت لها بوسي بمناسبة تصدرها للتريند.

معلومات عن بوسي

بوسي، هي ياسمين محمد شعبان، وبدأت تحقيق النجاح وتعرضها للمشاكل في وقت واحد خلال عام 2012 بعد تقديمها أغنية "آه يا دنيا" التي عرضت في فيلم "الألماني"، الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، ووقتها لم تشعر بنجاح الأغنية لمدة طويلة، لأنها تفاجئت بوقفها من قبل نقابة الموسيقيين، وكشف رضا رجب، القائم على أعمال نقيب الموسيقيين وقتها، عن سبب إيقافها، لافتًا أنها خالفت شروط تعاقدها مع المنتج أشرف كرم الموثق بالنقابة، لأنها تعاقدت على عدد من الحفلات حينها، وهذا كان متعارضًا مع شروط تعاقدها مع المنتج "أشرف كرم" الموثق بالنقابة، والذي اتفق على أن يكون للمنتج نسبة 50% من قيمة أجرها في الحفلات الغنائية مقابل إنتاجه ألبوماتها الغنائية لما يقارب نصف مليون جنيهًا إلى أن تنتهي المنازعات بينهما.

بوسي

أزمات بوسي مع طليقها

وبعد بعامين من تلك المشكلة، دخلت في مشاكل مع زوجها ومدير أعمالها السابق وليد محمد عاشور الشهير بـ وليد فطين، بعدما اتهمها خلال عام 2014 بأنها السبب وراء حبسه لمدة ستة أشهر بسبب حيازته سلاحًا غير مرخص، وقال فطين وقتها أن بوسي ترغب في الحصول على حكم بالخلع بعد قضائها معه ثماني سنوات زواج، واعترفت بخيانته لها في قضية رفعتها أمام محكمة الأسرة، ومع تصاعد الخلافات الأسرية، قام فطين برفع أربعة دعاوي قضائية، في جنح محكمة النزهة بالقاهرة، واتهمها وقتها بإعطاءه شيكات بدون رصيد، ووقتها حكمت المحكمة على كل دعوى منها بالسجن الغيابي لمدة ثلاث سنوات.



وبعد حصول بوسي على حكم بالطلاق من وليد عام 2015، ظلت نزاعاتهما القضائية مستمرة، ووصل عدد القضايا بينهم لـ 11 قضية، بعض تلك القضايا انتهت بالتصالح، وفي شهر مايو عام 2018 حكمت محكمة جنح النزهة الأحكام الصادرة على بوسي في الشيكات التي قدمتها لطليقها فطين، وقد برأته المحكمة في وقت سابق من خيانة الأمانة.

أزمة أغنية بونبوناية للمطربة بوسي

وفي شهر إبريل عام 2016، واجهت المطربة بوسي أزمة أخرى، بعدما قامت إذاعة "نغم إف إم" بمنع إذاعة أغنية "بونبوناية" التي قدمتها مع النجم محمود الليثي بسبب أن كلمات الأغنية لا تتلائم مع الجمهور المستمع لإذاعتهم، وقال أحمد سمير رئيس إذاعة "نغم إف إم" إن المنع حدث بهدف ابتذال كلمات الأغنية، فقد أذاع برنامج "شعبي الحبيب"، والذى كان يقدمه الإعلامي أحمد الشناوي خلال عام 2012 على إذاعة "نغم إف إم"، وعقب علم أحمد سمير بالأمر أصدر قرارًا للشناوي بحذفها من مكتبة الأغاني الخاصة بالبرنامج ومكتبة إذاعة "نغم إف إم".

بوسي

أزمة بوسي مع الضرايب



في يوم 7 مايو 2018 حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي بحبس المطربة بوسي لمدة عامين مع دفعها كفالة بقيمة 50 ألف جنيه، وغرامة تعادل الضريبة المستحقة، حدث ذلك بعدما اتهمتها النيابة بالتهرب الضريبي وإخفاء حفلات غنائية، وقالت أن عليها سداد أكثر من مليون و800 ألف جنيه، وفي النهاية تصالحت بوسي مع الضرائب.

أزمة بوسي ووالدها

ومن ضمن أزماتها أيضًا أزمتها مع والدها الراحل محمد شعبان، الذي كشف في إحدى المداخلات التلفزيونية له، عن امتنعاها عن إرسال الأموال له، وأنه لم يتواصل معها منذ عامين، وأنها أصبحت لا تسأل عنه، على الرغم من تدهور حالته الصحية التي طالت عينه، وأيضًا معاناته من حساسية شديدة بسبب تقدمه في العمر، وأنه بسبب إهمال ابنته له، استعان بالأموال من جيرانه، وقال أكثر مرة أنه ليس هناك خلافًا بينه وبين ابنته، وأنه بعدما طلق والدتها، كان يرسل نفقة جيدة لها ولوالدتها، لافتًا أنها أرسلت له بعض الأموال لمدة ثلاث أو أربع أعوام فقط، وأكد على أنه بعد مهاجمته لها خلال وسائل الإعلام، أرسلت له 2000 جنيهًا وخاطبته وقتها:" انسى إن ليك بنت اسمها بوسي، وأنا نسيتها ومش عايز منها حاجة".



وقال أنها لم تدعُه لفرحها، على مصفف الشعر هشام ربيع، قائلاً:" محدش قالي بجوازها ومعزمتنيش لا أنا ولا خالها ولا أخوها وملهاش أهل تاني غيرنا" .

ووقتها ردت بوسي على هجوم والدها، واعتبرت كلامه جزءًا من الحملة المثارة عليها والتي تتعمد تشويهها، كما كشفت سابقًا، ولفتت إلى أنها تحملت الكثير من المصاعب في سن صغير، بعد انفصال والديها، وأوضحت أنها أرسلت لوالدها تلك الأموال، قبل هجومه عليها، وأنها كانت تخطط لإرسال أموال أخرى له.

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