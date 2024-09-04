الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء 4-9-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. تصدر البحث عن الحالة المرورية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل، حيث يحرص كثير من المصريين علي متابعة حركة المرور حتى يتثنى لهم تفادي الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

وتشهد الحالة المرورية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 تكدسًا مروريًا في حركة السير بكافة الميادين والمحاور والطرق السريعة، والميادين الرئيسية والطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف، لتأمين حركة سير المركبات.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء

كما تشهد محافظتي القاهرة والجيزة الآن والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية زحامًا مروريًا شديدًا، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

ويحرص "الموجز" يوميًا علي استعراض تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأربعاء، علي أغلب محاور محافظتي القاهرة والجيزة، والطرق الدائري.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وبخصوص الحالة المرورية بـ محافظة القاهرة، فقد شهدت، اليوم الأربعاء، كثافة مرورية في حركة المركبات بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسيابًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات عالية، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

كما يشهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتوسطة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

أما الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، فشهدت، اليوم الأربعاء، تكدسًا مروريًا في حركة السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ نسبي فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وتشهد منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كثافات متحركة وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء

حالة المرور على الطريق الدائري

أما عن حالة المرور اليوم على الطريق الدائري فقد شهدت كثافة مرورية متحركة في مناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، مع استقرار الحالة المرورية في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي وكذا مناطق مسطرد والقومية العربية وصفط اللبن في الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية على محور المريوطية ومناطق المنيب والكونيسة، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق كورنيش المعادي والبساتين وتقاطع طريق الاوتوستراد وأيضا مناطق القطامية وصولا إلى القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضًا

الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأحد 1-9-2024 بالقاهرة والجيزة

الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم السبت 31-8-2024 بالقاهرة والجيزة