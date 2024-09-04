من القتل والاغتصاب للإعدام.. تفاصيل محاكمة المتهم في قضية الطفلة جانيت

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة جانيت إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام، وحددت المحكمة جلسة 8 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وقد شهدت الجلسة حالة من التأثر البالغ من أسرة الطفلة جانيت التي عبرت عن فرحتها بالبكاء، مرددة: "الحمد لله، ربنا جاب حق جانيت"، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت

كما ترأس الجلسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وإبراهيم سعيد الفقي، ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق. وقد قدم ممثل النيابة العامة مرافعة مؤثرة، حيث وصف المتهم بأنه "مجرد شيطان"، مشيرًا إلى أن جريمته انتهاك لحقوق الإنسان بأكملها. وركزت المرافعة على بشاعة الجريمة، مشيرة إلى أن المتهم بقتل الطفلة جانيت "خرج عن نواميس الكون" وارتكب جريمة فظيعة ضد الطفلة جانيت، التي لم تكن تتجاوز العشرة أشهر من العمر.

تفاصيل جريمة قتل الطفلة جانيت

وتعود بداية تفاصيل الواقعة، عندما دخلت والدة الطفلة جانيت لتأخذ قسطًا من الراحة، وتركتها برفقة شقيقتها الكبرى. خرجت الطفلة الرضيعة من المنزل، ولحظتها كان المتهم، العامل البالغ من العمر 22 عامًا، موجودًا في المكان، استغل المتهم غياب الرقابة، واعتدى على الطفلة بوحشية دون أن يأخذ في اعتباره صغر سنها قبل أن يقوم بخنقها للتخلص من آثار جريمته.

كما عثر على جثمان الطفلة في إحدى الحدائق العامة بمدينة نصر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث. وبإجراء التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته وفقاً لرواية النيابة، وهو ما أكدته التقارير الطبية والتشريحية.

إجراءات المحكمة ضد المتهم بقتل الطفلة جانيت

كما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت إلى محكمة الجنايات بتهم خطف وهتك عرض وقتل الطفلة عمدًا، حيث يُنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المقبلة بعد إطلاع فضيلة المفتي على أراق القضية أخذ رأيه الشرعي، ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتحقيق العدالة لأبرياء تعرضوا للظلم البشع.

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