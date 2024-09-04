ناشد الفنان محمد أنور الجميع بالمساعدة في تكفل بعلاج طفل مريض يُدعى علي، يعاني من ضمور في العضلات، مشيرًا إلى أن الأخير يحتاج السفر إلى دولة الإمارات ويكلف علاجه نحو 3 مليون دولار.

محمد أنور يناشد بعلاج طفل

ونشر محمد أنور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بـ الطفل، وعلق قائلًا: علي مريض بمرض نادر، عنده ضمور في العضلات دوشين، وهو الابن الوحيد لوالدته بعد 18 سنة من عدم الإنجاب، وعلي محتاج يسافر الإمارات، في أقرب وقت ممكن، لكن تكلفة العلاج 3 مليون دولار، ولذلك نناشد بالتكفل بالعلاج الجيني.

محمد أنور يناشد بعلاج طفل مصاب بـ ضمور العضلات: الابن الوحيد لوالدته

سبق وكان قد أعلن الفنان أحمد فهمي بمساعدة طفل، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وقال: علي مريض بمرض نادر ضمور العضلات دوشين والابن الوحيد لوالدته بعد 18 سنة من عدم الانجاب وعلي محتاج يسافر الإمارات في أقرب وقت ممكن لكن تكلفة العلاج 3 مليون دولار ولذلك نناشد بالتكفل بالعلاج الجيني.

أجدد أعمال محمد أنور

بدأ محمد أنور تصوير مسلسله الجديد ديبو، تأليف إيهاب بليبل ومن إنتاج سالي والي ويعرض على منصة Yango Play، والعمل تدور أحداث في إطار كوميدي رعب، وقال محمد أنور في تصريح خاص لـ القاهرة 24: أواصل في الفترة الحالية تصوير مسلسلي الجديد ديبو، وأتمنى أن ينال على إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة وأن الشخصية التي أقدمها جديدة عليا تمامًا لم أقدمها قبل ذلك.

فيلم جوازة توكسيك

وحقق محمد أنور مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال تقديمة بطولة جوازة توكسيك، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك في العمل كل من بيومي فؤاد، ملك قورة، تامر هجرس، وتصدر العمل شباك التذاكر سواء في مصر أو في الخارج

اقرأ أيضاً

محمد أنور يستعد لتصوير مسلسله الجديد

محمد أنور يحكي عن رحلته الفنية من المأساة إلى الضحك