جامعة القاهرة تعلن استقبال 12 ألف طالب في المدن الجامعية

أكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد رجب، حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لمستشفى الطلبة والمدن الجامعية، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية للطلاب والانتهاء من عمليات الصيانة في المدن الجامعية ومرافقها. تأتي هذه الجهود استعدادًا لاستقبال نحو 12 ألف طالب وطالبة من المغتربين والوافدين.

جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الطلبة ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، برفقة الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي، أمين عام الجامعة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص رئيس جامعة القاهرةعلى الاطمئنان على جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد. كما تشمل الجهود توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتوفير الخدمات والضمانات اللازمة للأمن والسلامة.

خلال جولته، اطلع رئيس جامعة القاهرة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلاب في مستشفى الطلبة، بحضور الدكتور شريف منسى، مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة، مدير المستشفى. أكد رئيس الجامعة ضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، مع تقديم التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لانتظار الطلاب لتجنب التزاحم داخل المستشفى وخارجه.

وتنشر “الموجز" أبرز المعلومات عن جامعة القاهرة

وتعد جامعة القاهرة، واحدة من أبرز الجامعات في مصر والشرق الأوسط، تُعد مركزًا رئيسيًا للعلم والتعليم في المنطقة. تأسست الجامعة في عام 1908، ولها تاريخ طويل في تقديم التعليم العالي والبحث العلمي.

الرؤية والرسالة: جامعة القاهرة تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتسعى لتقديم تعليم متميز يواكب تطورات العصر. تلتزم الجامعة بدعم التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز المجتمع من خلال البحث والابتكار.

الكليات والأقسام في جامعة القاهرة

تضم جامعة القاهرة العديد من الكليات المتميزة في مختلف التخصصات، منها:

كلية الطب

كلية الهندسة

كلية العلوم

كلية الآداب

كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية الفنون الجميلة

كلية الصيدلة

وغيرها من الكليات ذات التخصصات المتنوعة.

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