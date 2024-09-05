تعرف على موعد عرض مسلسل ديبو بطولة محمد أنور

مسلسل ديبو .. يواصل الفنان محمد أنور، تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل "ديبو"، الذي تقوم بإنتاجه المنتجة سالي والي، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية يوم 13 سبتمبر الجاري، ومسلسل ديبو تدور أحداثه في إطار 12 حلقة بمشاركة العديد من النجوم وضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم تباعاً.

محمد أنور

أبطال مسلسل “ديبو”

وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بمسلسل ديبو من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث مسلسل ديبو في إطار تشويقي كوميدي عن شاب مستهتر يدعى "ديبو" تجبره الظروف على العمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لكي يسدد ديونه، فيكتشف بعد ذلك أنه مكتب خاص بالحيوانات، فتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

آخر أعمال محمد أنور

وشارك محمد أنور، قبل مسلسل ديبو مؤخرًا في بطولة فيلم "جوازة توكسيك"، الذي كتبه لؤي السيد وأخرجه محمود كريم، وضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، ليلى علوي، ملك قورة، وتامر هجرس، وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، متفوقًا على منافسيه وقت عرضه.

محمد أنور

وفي عام 2023، تألق محمد أنور في أكثر من عمل سينمائي، كان من بينها فيلم "البعبع"، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، الذي شارك في بطولته مع ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفنانين مثل رحاب الجمل، شريف دسوقي، إنعام سالوسة، ودنيا ماهر، كما ظهر محمد أنور في فيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمي، بمشاركة هنا الزاهد، محمد أسامة، وبيومي فؤاد، إلى جانب ضيوف الشرف مثل إبراهيم فايق، سيف زاهر، مجدي عبدالغني، وبيج رامي.

أحدث أعمال سالي والي

وفي سياق آخر، تواصل المنتجة سالي والي، التحضير لمسلسل جديد تتعاون فيه مع المخرج أحمد خالد، وهو من تأليف ورشة كتابة هشام هلال، وتنتظر عرض مسلسل "سراب" الذي تتعاون خلاله مع النجم خالد النبوي، وهو أيضًا من إخراج أحمد خالد.

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