اعرف خطوات الاستعلام عن المدد التأمينية 2024.. كل ما تريد معرفته

يتساءل العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن خطوات الاستعلام عن المدد التأمينية، وذلك للدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية والاستعلام عن المدد التأمينية.

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة خدمات إلكترونية، للمواطنين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في إطار التسهيل عليهم، ومنها الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه-الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك.

خطوات الاستعلام عن المدد التامينية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام عن المدد التأمينية كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من هنــــا

-يقوم المستعلم باختيار الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات خيار الاستعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.



-الضغط على بدء الخدمة.

-إدخال الرقم القومي له وكلمة المرور.

-سيقوم بتسجيل الدخول.

- التسجيل للمستعلم من خلال تسجيل اسم الأول واسم الأب واسم الجد.

- إدخال العنوان الخاص بك، والتسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

-كتابة اسم البلد والبريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة المرور للشخص المستعلم.

-ستقوم بالاستعلام عن الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات.



خطوات الاستعلام عن المدد التامينية

الاستعلام عن الرقم التأميني

والرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للمؤمن عليه يضم بيانات اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.



ويمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني كالتالي:

- ادخل إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الرابط المذكور أعلاه.

- اختر الاستعلام عن الرقم التأميني.

- أختر بدء الخدمة.

- ادخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على أنا لست روبوت ثم استعلام.

- يظهر أمامك الرقم التأميني.

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خطوات الاستعلام عن المدد التامينية

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن مدة الاشتراك التأميني الخاص بهم، عن طريق أرقامهم التأمينية، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وبخطوات بسيطة أهمها تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

الجدير بالذكر، في حال لم يكن مستخدم من قبل للموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، يمكن إنشاء حساب جديد لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.



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