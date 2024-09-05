كم أسعار باقات وي لإنترنت المنزلي 2024؟.. تبدأ من 160 جنيه

أسعار باقات وي.. زادت مؤشرات البحث على محرك بحث جوجل عن أسعار باقات وي لإنترنت المنزلي 2024, بعدما أطلقت شركة المصرية للاتصالات مؤخرًا مجموعة جديدة من باقات الإنترنت المنزلي تحت اسم "we space"، وذلك بهدف تحسين خدمات الإنترنت وسرعات التحميل لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين.

أسعار باقات وي لإنترنت المنزلي 2024

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار باقات وي لإنترنت المنزلي 2024, وجاءت كالتالي:

أسعار باقات وي سبيس “WE Space”

طرحت شركة WE باقات وي سبيس "WE Space" المنزلي في أربعة أنظمة رئيسية، هي: سوبر، ميجا، الترا، وماكس, وتوفر كل باقة مجموعة متنوعة من السرعات وسعات التحميل لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.

أسعار باقات وي سوبر

باقة 160 جنيه : وفرت سعة تحميل شهرية قدرها 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 160 جنيهًا مصريًا.

: وفرت سعة تحميل شهرية قدرها 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 160 جنيهًا مصريًا. باقة 225 جنيه : قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 200 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 225 جنيهات مصري.

: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 200 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 225 جنيهات مصري. باقة 280 جنيه : اشتملت على سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 280 جنيهًا مصريًا.

: اشتملت على سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 280 جنيهًا مصريًا. باقة 440 جنيه : قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 400 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 440 جنيهات مصري.

: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 400 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 440 جنيهات مصري. باقة 650 جنيه : قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 650 جنيهات مصري.

: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 650 جنيهات مصري. باقة 650 جنيه : قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 650 جنيهات مصري.

: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 650 جنيهات مصري. باقة 1050 جنيه: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 1تيرا بسرعة 30 ميجابايت واشتراك شهري 1050 جنيهات مصري.

أسعار باقات وي

أسعار باقات وي ميجا

باقة 410 جنيه : وفرت سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجابايت واشتراك شهري 410 جنيهًا مصريًا.

: وفرت سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجابايت واشتراك شهري 410 جنيهًا مصريًا. باقة 540 جنيه : اشتملت على سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 70 ميجابايت واشتراك شهري 310 جنيهات مصري.

: اشتملت على سعة تحميل شهرية قدرها 600 جيجابايت بسرعة 70 ميجابايت واشتراك شهري 310 جنيهات مصري. باقة 1200 جنيه: اشتملت على سعة تحميل شهرية قدرها 1 تيرا بسرعة 70 ميجابايت واشتراك شهري 1200 جنيهات مصري.

أسعار باقات وي

أسعار باقات وي الترا

باقة 450 جنيه : قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 100 ميجابايت واشتراك شهري 450 جنيهًا مصريًا.

: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 250 جيجابايت بسرعة 100 ميجابايت واشتراك شهري 450 جنيهًا مصريًا. باقة 950: وفرت سعة تحميل شهرية قدرها 600جيجابايت بسرعة 100 ميجابايت واشتراك شهري 950 جنيهات مصري.

رابعًا: باقات ماكس

باقة 1350 جنيه: قدمت سعة تحميل شهرية قدرها 1 تيرابايت بسرعة 100 ميجابايت واشتراك شهري 1350 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا: مفاجأة غير سارة يتنظرها وزير التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد.. هل سيتم رفع مرتبات المعلمين؟

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2024.. موعد السداد قبل الغرامة