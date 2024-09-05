مي كساب توجه رسالة مهمه لـ مؤمن نور بعد مشاركته أغنيتها الجديدة

وجهت مي كساب رسالة مهمة للفنان مؤمن نور بعد مشاركته معها في اغنيتها الجديدة "قطة"، ومن المقرر أن تطرحها اليوم الخميس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في تمام الساعة السادسة مساءً.

شاركت مي كساب، متابعيها صورة من كواليس تصوير أغنية قطة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: شكرا لصديقي الفنان الموهوب ابن الأصول مؤمن نور، على مشاركته في تمثيل مقطع قطة.

وواصلت مي كساب: بأوعدكم بكليب مختلف، دمه خفيف بيعبر عن حال ستات كتيرة عايشة بتعاني مع رجالة مريضة، بيسلموا نفسهم للشيطان يلعب بيهم مع إنها مراته حلاله أحلى وأنضف وتعرف كل ستات، كليب قطة إخراج مايا المهدي، معادنا الآن 6 مساء على كل المنصات الإلكترونية.

أعمال مي كساب

وعلى جانب آخر، حققت مي كساب، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ولكن رغم هذا النجاح، لن تشارك في الجزء المقبل في العمل، بسبب انتهاء شخصيتها بجانب خلافات ترتيب الأسماء على تتر المسلسل.

وقالت مي كساب لأحد البرامج مؤخرًا: لما اتسألت على التتر قلت شكل وضع اسمي مش ده اللي أنا اتفقت عليه، وكنت متفقة على طريقة معينة، بس ده محصلش.

مي كساب ومؤمن نور

واستكملت: عديت الموضوع لأني مبحبش أعمل مشكلة والمسلسل شغال، والنجاح حاصل والناس أصلا كجمهور مش مركزين مع التتر، والناس أصلا بتبقى في الآخر وجهة نظرهم مين بيمثل أحسن ومين دوره أثر فينا أكتر، وده بيبقى في حسابات الجمهور وغير حساباتنا إحنا أكتر كفنانين وده اللي قلته.

الحالة الصحية للفنانة مي كساب

بجانب آخر كانت أعلنت مي كساب عن مرورها بوعكة صحيه وسوف تخضع لعمليه جراحيه بالعين، وجلبت من جمهورها خالص الدعوات لها بالشفاء.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على إنستجرام وقالت: عملية بسيطه كدة دعواتكم.

اقرأ أيضاً

مي كساب تطمئن جمهورها بعد جراحة العين وتواصل مسيرتها الفنية بحماس

تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب عقب إجراءها عملية في عينها