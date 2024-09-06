ياسمين عز تنتقد الفنانات بسبب آرائهن الدينية: "ركزي في شغلك واتركي الدين"

ياسمين عز.. في ظل الجدل المستمر حول تصريحات بعض الفنانات فيما يتعلق بآراء دينية تخص قضايا مثل الصلاة والحجاب والمساكنة، خرجت الإعلامية ياسمين عز بانتقادات حادة للفنانات اللاتي يدلين بآرائهن حول هذه المواضيع، ويستعرض الموجز ابرز تصريحاتها.

ودعت ياسمين عز الفنانات للتركيز على أعمالهن الفنية وترك المسائل الدينية لأهل الاختصاص، خاصة أن هذه التصريحات تثير موجة من النقاشات في المجتمع.

ياسمين عز تطالب الفنانات بالتركيز على الفن

ياسمين عز



في برنامجها "كلام الناس" الذي يبث على قناة MBC مصر، طالبت ياسمين عز الفنانات بعدم الخوض في المسائل الدينية في اللقاءات الإعلامية. وقالت عز: "ممكن طلب؟ ممكن اللي بتمثل تمثل بس، واللي بتغني تغني بس، واللي بترقص ترقص بس. ممكن ما تقولوش رأيكم في الدين وتحتفظي برأيك لنفسك". جاء هذا التصريح بعد أن عادت بعض المواضيع الدينية، مثل الحجاب والمساكنة، لإثارة الجدل بين الفنانات والمجتمع.

ياسمين عز

عز أكدت على أهمية ترك الفنانات لتصريحاتهن الدينية وعدم الانخراط في مواضيع دينية قد تكون خارجة عن تخصصهن. ووجهت حديثها للفنانات: "رأيك في الصلاة احتفظي به لنفسك قدام مرايتك وإنتِ بتركبي الرمش اللي قد رمش الجمل وبتحطي كونسيلر الساعة الرملية".

ياسمين عز تهاجم ظاهرة المساكنة

ياسمين عز



واستطردت ياسمين عز بالحديث عن موضوع المساكنة، الذي أثارته المخرجة إيناس الدغيدي في مقابلة تلفزيونية، قائلة: "المساكنة قلة أدب وحرام وإهانة للمرأة". كما شددت على أن هذه الظاهرة تقلل من شأن المرأة، ووصفت نفسها بأنها "ذكوريست"، مضيفة: "أنا ذكوريست وبقول لك ده تقليل من شأن المرأة".

كما طالبت عز الفنانات بعدم العبث بالدين، وبدلاً من ذلك يجب أن يتحدثن عن أعمالهن الفنية. وقالت: "كلمينا عن آخر أعمالك، عن أدوارك العظيمة، الدين مفهوش لعب".

تصريحات إيناس الدغيدي حول المساكنة

ياسمين عز



الجدل حول موضوع المساكنة أثارته المخرجة إيناس الدغيدي، التي كانت ضيفة في برنامج "القرار" على قناة الغد. خلال اللقاء، كشفت الدغيدي أنها عاشت تجربة المساكنة مع زوجها قبل الزواج، حيث قضت فترة طويلة في علاقة قبل أن تتزوج رسمياً. وأوضحت أنها لم تجرب الزواج العرفي مطلقاً.

تصريحات الدغيدي حول هذه التجربة أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث ترى الكثير من الناس أن هذه التصريحات تمثل تطبيعاً مع فكرة مخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية.

مروة عبد المنعم تتحدث عن الحجاب



من جهة أخرى، جاءت تصريحات الفنانة مروة عبد المنعم لتزيد من حجم الجدل حول الحجاب. خلال استضافتها في بودكاست أمل غرايبة، تحدثت مروة عن موقفها من الحجاب وعلاقته بأركان الإسلام الخمسة. وقالت: "أنا مؤمنة بالحجاب جداً، لكن هل هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟".

هذا التصريح أثار موجة من التساؤلات حول موقف بعض الفنانات من القضايا الدينية الحساسة، وكيفية تناولها في الإعلام.

إلهام شاهين تنتقد تغير السلوكيات في الوسط الفني



إلى جانب ذلك، انتشر مقطع فيديو قديم للفنانة إلهام شاهين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن تجربتها مع أحد المخرجين الذي أصبح متديناً فجأة وبدأ يؤثر على سير العمل في الاستوديو بسبب التزامه بالصلاة خلال أوقات التصوير. وقالت شاهين: "فجأة تدين بشكل غريب، وكل أذان للصلاة يسيب الكاميرا وينزل يصلي، ويصلي بالعمال".

تصريحات إلهام شاهين لاقت ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنها تنتقد التزام الشخص بالدين في مكان العمل، بينما اعتبر آخرون أن مثل هذه التصرفات تعطل العمل وتؤثر على الإنتاجية.

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