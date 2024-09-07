القصة الكاملة لـ أزمة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. تفاصيل مثيرة

أزمة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. تقدم الكاتب والمؤلف أحمد عثمان، ببلاغ رسمي للسلطات ضد المنتج أحمد السبكي، واتهمه فيه بسرقة واحد من أعماله الفنية بدون الحصول على موافقته أو إعطاؤه أي تعويض نظير حقوقه الفكرية ،وهو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



تفاصيل أزمة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفي السطور التالية، يرصد الموجز تفاصيل تلك أزمة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على النحو الآتي:

أوضح أحمد عثمان في البلاغ الذي قدمه أن المنتج أحمد السبكي، قام بتغيير اسم الفيلم الذي تولى كتابته"عيشه هباب" لـ "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي عرض في دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية، وحقق إيرادات تخطت 60 مليون جنيهًا، بدون أن يتقاضى الكاتب أي مبلغ مالي مقابل حقه، وأكد البلاغ أن هذا التصرف يعد انتهاكاً للقانون المصري، وقد طالب عثمان باستعادة حقوقه المالية والأدبية.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة كوكبة مميزة من النجوم، وهم هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب وجورج عزمي.



ومن جانبه، بدأت الجهات الأمنية في الجيزة التحقيق في البلاغ الذي قدمه أحمد عثمان، ويجري حاليًا استجواب الأطراف المعنية، وفي انتظار الحكم الذي ستصدره السلطات في هذه القضية، لاسيما مع تصاعد النقاش عن حماية حقوق المؤلفين في صناعة السينما المصرية.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة هنا الزاهد، حالياً عرض أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل إقامة جبرية، والذي تشاركها في بطولته صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تنتظر الفنانة هنا الزاهد أيضًا عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما "، وهو بطولة هشام ماجد ومي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، ومايان السيد، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق.

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