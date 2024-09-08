كيفية إيقاف الاعلانات على الهاتف.. «إليك التفاصيل بخطوات بسيطة»

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من الإعلانات المزعجة التي تظهر بشكل متكرر على شاشاتهم، وهو ما قد يتسبب في انزعاج شديد وتهديدات محتملة لأمان أجهزتهم.

في هذا التقرير، ينشر لكم موقع "الموجز" كيفية التخلص من هذه الإعلانات بشكل نهائي لضمان تجربة استخدام سلسة وآمنة.

خطوات أساسية لإزالة الإعلانات:

مراجعة إعدادات التطبيقات والألعاب: قم بمراجعة التطبيقات والألعاب المثبتة على هاتفك وإزالة أي منها غير ضروري أو مشبوه.

تحديث النظام والتطبيقات: تأكد من أن نظام التشغيل والتطبيقات على هاتفك محدثة لأحدث إصدار.

إغلاق الإعلانات المزعجة: اضغط على زر "X" لإغلاق أي إعلان مزعج.

تجنب الإعلانات المزيفة: احذر من فتح الإعلانات التي تعدك بجوائز أو تلك التي تبدو غير واقعية، فقد تكون احتيالية.

عدم الانسياق وراء التحذيرات الزائفة: تجنب التحذيرات التي تدعي وجود فيروسات على جهازك، حيث قد تكون محاولة للاحتيال وجمع معلوماتك الشخصية.



طرق فعالة لحظر الإعلانات:

استخدام تطبيقات مانع الإعلانات: يمكنك تثبيت تطبيقات موثوقة لمكافحة الإعلانات من متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو متجر التطبيقات لهواتف iOS. هذه التطبيقات تحظر الإعلانات على جميع التطبيقات والألعاب.

تغيير المتصفح: استبدل متصفح جوجل كروم بمتصفح آخر يدعم مانع الإعلانات مثل Brave أو Firefox، التي يمكن أن تمنع الإعلانات على جميع المواقع الإلكترونية.

استخدام خدمة VPN: يمكن أن يساعد استخدام خدمة VPN في إخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يحد من قدرة الشركات على تتبع نشاطك وعرض إعلانات موجهة.



الاشتراك في خدمات إزالة الإعلانات:

العديد من الخدمات تقدم اشتراكات تشمل تطبيقات مانع الإعلانات وخدمات VPN لإزالة الإعلانات بشكل شامل.

إزالة الإعلانات من التطبيقات:

لإزالة الإعلانات من التطبيقات التي تستخدمها، اتبع الخطوات التالية عبر متصفح جوجل كروم على هواتف الأندرويد:

افتح متصفح جوجل كروم على هاتفك.

اضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين.

اختر "الإعدادات" (Settings).

اذهب إلى "إعدادات المواقع" (Site Settings).

اختر "النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه" (Pop-ups and Redirects).

قم بتفعيل الخيار بالضغط على "تشغيل" (On).





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