السيسي وصفها بالـ شيك.. أسرار رجاء الجداوي في عالم الأناقة والفن

احتفل الوسط الفني مؤخرًا بذكرى ميلاد النجمة الراحلة رجاء الجداوي، التي ولدت في 6 سبتمبر 1934.

عُرفت الجداوي بأنها من أكثر النجمات اهتمامًا بالأزياء والموضة في تاريخ السينما المصرية، حيث تميزت مسيرتها المهنية بالأناقة والبصمة المميزة، التي استمرت حتى آخر أيام حياتها، حيث كان لها لقاء على شاشة mbc مصر، لذلك يرصد " الموجز" أبرز تصريحاتها في السياق التالي .

وسبق ونالت في سنواتها الأخيرة تكريماً تسبب ببكائها، حينما كانت في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تواجد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحدثت تلك الواقعة حينما كانت الفنانة الراحلة تقف على المسرح لتوجه شكراً خاصاً إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهوداً كبيراً، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ.

إلا أن السيسي قاطعها ووجه لها الكلمة قائلاً: "أنا بشكرك جداً جداً جداً.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جداً.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".

وتفاجأت الجداوي بتلك الكلمات، ولم تتمالك دموعها على المسرح لترد على الرئيس المصري: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جداً".

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف أسرارها في "أهلًا بالستات"

في لقاء خاص مع برنامج "أهلًا بالستات" الذي يعرض على قناة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية بثينة توكل والشيف حسن، كشفت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، عن أسرار والدتها الخاصة بالأزياء والشخصية.

وتحدثت عن الكواليس التي جعلت من والدتها رمزًا للأناقة في الوسط الفني.

وقالت أميرة إن والدتها كانت تعتمد على نفسها في تصميم ملابسها، حيث كانت ترسم التصور الذي تريده في كراسة الرسم، ثم تعطيه للمصمم ليقوم بتنفيذه.

وأوضحت أن والدتها لم تكن تهتم فقط بالملابس بل أيضًا بالإكسسوارات التي كانت تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من مظهر الشخص، بشرط أن تكون مناسبة ومتناغمة مع الزي.

ذكريات "الواد سيد الشغال" وعروض عالمية

تطرقت أميرة مختار أيضًا إلى فترة مشاركة والدتها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام، التي استمرت عروضها لأكثر من 10 سنوات.

وأشارت إلى أن المسرحية لم تقتصر على مصر، بل قُدمت في العديد من دول العالم مثل أمريكا وأستراليا.

وروت أميرة موقفًا طريفًا حدث أثناء الاستعداد لعرض المسرحية في أمريكا، حيث فقدت رجاء الجداوي حقائب ملابسها التي كانت مخصصة للعروض، ما تسبب في أزمة، ولكن المنتج سمير خفاجة أشار عليها بأن تشتري ملابس جديدة من هناك، وبعد انتهاء العروض عادت إليها حقائبها المفقودة.

رجاء الجداوي

الحفيدة رضوى وقوة الشخصية

وفي ختام حديثها، تحدثت أميرة عن ابنتها رضوى، حفيدة رجاء الجداوي، وكيف كانت تربطها علاقة قوية بجدتها.

وأشارت إلى أن رضوى قد ورثت عن جدتها قوة الشخصية والحزم، وهما صفتان لم تكتسبهما أميرة بنفس القدر من والدتها.

وأوضحت أن رجاء الجداوي كانت تدلل حفيدتها بشكل خاص، ما عزز العلاقة العميقة بينهما.

بذكرياتها وإرثها في عالم الأزياء والفن، تبقى رجاء الجداوي رمزًا خالدًا للأناقة والشخصية المميزة التي أبهرت جمهورها لعقود طويلة.

اقرأ أيضا

في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي تتصدر التريند برسالة مؤثرة من بوسي شلبي



رجاء الجداوي.. قصة حبها مع لاعب كرة شهير ورحيلها بـ كورونا

