لبنى ونس: أدوار الشر سبب نجاحي الكبير وأتمنى تكرارها

حلّت الفنانة لبنى ونس ضيفة على برنامج "صبرنا ونوليا" المُذاع على قناة TEN، حيث كشفت عن تفاصيل حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، مشيرة إلى أبرز الأعمال التي ساهمت في شهرتها.

كما تحدثت عن نجاحاتها الأخيرة ودورها في مسلسل "كفر دلهاب" ومسلسل "جعفر العمدة"، بالإضافة إلى مشاريعها الفنية المقبلة، مما أبرز تأثيرها المستمر في الدراما المصرية، يرصد "الموجز" أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

لبنى ونس

بدايات لبنى ونس الفنية

تحدثت لبنى ونس عن انطلاقتها الفنية، مؤكدة أن بدايتها كانت على مسرح الجامعة، حيث اكتشفت حبها للتمثيل، وعلّقت قائلة: "بدأت أقدم العديد من الأعمال والأدوار التي تليق بشخصيتي وتترك بصمة لدى الجمهور".

وأكدت أنها ترفض تقديم أي دور لا يليق بها أو لا يحمل رسالة للجمهور، مشددة على أن الممثل يجب أن يختار أدواره بعناية، وليس لمجرد التمثيل فقط.

رفض التكرار والرغبة في تقديم الكوميديا

أوضحت لبنى أنها لا تحب تكرار الأدوار التي قُدمت من قبل، وتفضل تقديم أعمال تحتوي على مضمون هادف يهم الجمهور.

وأضافت: "أتمنى تقديم عمل كوميدي قريبًا".

أدوار الشر وتعلقها بشخصية الساحرة

وتطرقت لبنى إلى دورها البارز في مسلسل "كفر دلهاب"، قائلة: "كنت أتمنى هذا الدور، وأعتز به حتى الآن".

وأوضحت أن دور الساحرة كان تحديًا كبيرًا لها، لكنه نال إعجابها وإعجاب الجمهور.

وأضافت: "أدوار الشر سبب نجاحي الكبير، وأتمنى تكرارها في أعمالي القادمة".

جعفر العمدة والشهرة الكبيرة

وفي حديثها عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، أكدت لبنى أن هذا الدور كان قويًا وأدى إلى زيادة شهرتها.

وأضافت: "المخرج محمد سامي كان السبب وراء شهرتي وانتشار اسمي بين الجمهور، وذلك من خلال الأدوار المختلفة التي قدمتها معه".

أبرز أعمالها المقبلة

وعن أعمالها الحالية، كشفت لبنى ونس أنها مرتبطة بمسلسل "الغربان" بطولة عمرو سعد، وتجسد فيه دور عالمة.

وأشارت إلى أنها ستشارك أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مع أحمد السقا، حيث تستمر في تجسيد دور "توحيدة" والدة "حنة".

وأوضحت أن أحداث مسلسل "الغربان" تدور في فترة زمنية قديمة خلال الحرب العالمية الثانية، ويعد العمل من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية.

لبنى ونس

نجاح مسلسل "العتاولة" والكواليس

وفي لقاء إذاعي آخر، تحدثت لبنى ونس عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العتاولة" والذي عُرض في رمضان 2024، قائلة: "كنت متوقعة نجاح العمل لكن بالشكل ده لا، لأن المسلسل حقق ضجة كبيرة".

وأشارت إلى أن النجاح بدأ من الكواليس، حيث كان فريق العمل بمثابة أسرة واحدة، مما انعكس على جودة المسلسل.

وأكدت أن المخرج أحمد خالد موسى يخلق أجواء هادئة وخالية من المشاكل خلال التصوير، مما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة ويزيد من سعادة الفريق خلال العمل.

نجاح لبنى ونس في رمضان 2024

تجدر الإشارة إلى أن لبنى ونس حققت نجاحات كبيرة خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، حيث جسدت دور والدة الفنانة زينة، مما لفت الأنظار إليها وساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الفنية.

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