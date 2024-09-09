التجنيد وعادل إمام.. أبرز تصريحات أنوشكا المثيرة للجدل

تحدثت الفنانة أنوشكا عن مسيرتها الفنية، وكشفت العديد من التفاصيل التي أثارت اهتمام الجمهور، و أوضحت أن سبب ابتعادها عن الغناء كان بسبب شغفها بالتمثيل، مؤكدة أنها شعرت على المسرح وكأنها طفلة تبدأ من جديد، مما أعطاها دافعًا قويًا للتركيز على هذا المجال، مُعلقة:" ابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، وحسيت نفسي على المسرح كإني طفلة بدأت من أول السطر".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات الفنانة أنوشكا التلفزيونية.

أنوشكا

تصريحات أنوشكا

شاركت أنوشكا تفاصيل عن تجربتها في القضاء، حيث رفعت دعوى قضائية ضد صاحب كلب وحصلت على تعويض مالي قدره 50 ألف جنيه، مؤكدة أنها قامت بذلك احترامًا للحيوان نفسه.

كما تحدثت أنوشكا أيضًا عن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأنها "رمانة الميزان" في مسلسل "حلاوة الدنيا"، وأنها لم تتردد في التعبير عن عدم تخوفها من تجسيد دور والدة الفنانة هند صبري في نفس المسلسل، موضحة :" رجاء الجداوي كانت عاملة زي رمانة الميزان في حلاوة الدنيا، وربنا كان كارمنا، ولم اتخوف من تقديم دور والدة هند صبري في حلاوة الدنيا".

أنوشكا

وعن كواليس العمل مع الفنان عادل إمام، نفت أنوشكا الشائعات التي ترددت حول انفعاله على الفنانين أثناء التصوير، مؤكدة أنه لم ينفعل أبدًا، بل كان يفضل العمل مع الفنانين الذين يكونون مستعدين وجاهزين، وأشارت إلى أن عادل إمام لا يحب أن يرى الفنانين غير المحضرين لمشاهدهم، مما يعكس مدى احترامه للمهنة والتزامه بالتفاصيل، قائلة :"عادل إمام مش بيحب الفنان اللي مش حافظ مشهده أو محضر ليه، عادل إمام عمره ما انفعل على الفنانين في اللوكيشن، وكل اللي بيتقال كدب".

وأضافت أنوشكا أنها لو كانت ولدت ذكراً، لكانت ستختار الانضمام للجيش، معبرة بذلك عن تقديرها لخدمتها للوطن.

آخر أعمال أنوشكا

ومن الناحية الفنية، كانت آخر أعمال أنوشكا الدرامية مسلسل "الأجهر" الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد، وضم المسلسل مجموعة متنوعة من النجوم مثل درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، وأحمد مجدي، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف مثل وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، وباسم مغنية.

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