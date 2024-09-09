هنا شيحة في مهمة رسمية بالمغرب.. إليك تفاصيلها

تستعد الفنان هنا شيحة لسفر إلى المملكة المغربية في غضون أيام، وذلك بعد ما وقع اختيار إدارة مهرجان سلا لسينما المرأة بالمملكة المغربية، على شيحة لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

هنا شيحة

وأعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيل لجنة التحكيم ، وعلى هذا الصدد يستعرض" الموجز" التفاصيل في السطور التالية.

تتكون لجنة التحكيم من الممثلة المغربية مريم التوزاني، والمخرجة الهنغارية اجنيس، اويل سانكارا، والممثلة والمخرجة ومديرة المهرجان بوركينا فاسو ، والمخرجة الفرنسية فلور ألبرت.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته 17، التي تقام في الفترة من 23 لـ 28 سبتمبر الجاري، كل من الممثلة داليا البحيري لمسيرتها المميزة في السينما والتلفزيون، والممثلة المغربية سعدية لاديب لمسيرتها السينمائية الرائعة.

هنا شيحة

أخر أعمال هنا شيحة

ومن المعروف أن شاركت الفنانة هنا شيحة في الماراثون الرمضاني الماضي2023 بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" راجعين ياهوى " بطولة الفنان خالد النبوي، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

أبطال مسلسل راجعين ياهوى

مسلسل راجعين ياهوى من إخراج محمد سلامة، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم خالد النبوي، نور اللبانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد داش، وكريم قاسم، والمسلسل من إنتاج أروما ستوديوز.

أبطال فارس بلا جواد

كما شاركت أيضا الفنانة هنا شيحة في مسلسل فارس بلا جواز، دور أحداث المسلسل حول الشاب فارس الذي وضع جده وصية له بأن يرث 30 مليون جنيها بشرط زواجه خلال شهرين من وفاة جده، إلا أن فارس يحاول بأي طريقة إيجاد أي عروسة لتسديد ديون الفندق الذي يمتلكه المهدد بالحجز، ولكن كل عروسة صادفها كانت لها حكاية مختلفة عرقلت هذه الزيجة، وضم المسلسل 30 فنانة في كل حلقة منهم بشري، هنا شيحة، أسماء أبو اليزيد، مي كساب، هنادي مهنا، داليا البحيري وكان لكل منهم حكايتها الخاصة.

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

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