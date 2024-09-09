جامعة اسلسكا تكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية

كرمت جامعة اسلسكا الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وذلك أثناء حضورها حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال، وسلم الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا التكريم للدكتورة هالة السعيد في حضور دكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، ودكتورة فرانسواز كروز الرئيس الأكاديمي لاسلسكا باريس،و دكتور كريم الحناوى الأمين العام للجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة وحصل الموجز على نسخة منه .





وقال الدكتور على المليجى نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم برنامج ماجيستير إدارة الأعمال الحكومى الذى تقدمه جامعة اسلسكا، هذا البرنامج الذى أعد خصيصًا من أجل الحكومة، مشيرا إلى أن تميز هذا البرنامج يأتي في ضوء اهتمامه بالعنصر البشري القيادي للجهاز الإداري في مصر، حيث إنه لا يهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإداري بما يسمح لهم بتبوأ مراكز قيادية، لكنه يعمل على تغيير نمط التفكير لديهم من مفهوم "الإدارة العامة" إلى مفهوم "إدارة الأعمال"، وهذا هو الأهم؛ بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.

فوز البرنامج الحكومي بجامعة اسلسكا بجائزة الأوسكار في التميز الإداري

وكشف المليجى عن فوز برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا لتأهيل وإعداد القيادات الشابة بالجهاز الإداري، بجائزة (BGA) Business School Impact Awardوهي إحدى جوائز التميز السنوية في التعليم (جوائز الأوسكار في التعليم الإداري) التي تعقد بلندن، فضلًا عن فوز احدى طالبات البرنامج بجائزة طالب العام على المستوى الدولي AMBA بذات المسابقة.

وأكد المليجي أن هذا التميز و النجاح الغير مسبوق للبرنامج الحكومى كان بفضل اهتمام الدكتورة هالة السعيد وتعاونها الدائم فى تذليل العقبات حتى حقق البرنامج كل هذا النجاح.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، وأشادت بالدور الفاعل الذى تقوم به الجامعة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.

أهمية البرنامج الحكومي بجامعة اسلسكا

وأكدت السعيد على أهمية البرنامج الحكومى الذى تقدمه جامعة اسلسكا الذي يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد العنصرالفعال والرئيسي في كل خطط التنمية، موضحة أن الاستثمارفي رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن هذا البرنامج قد ساهم بطفرة كبيرة فى موظفى الحكومة المصرية، ووجهت الدكتورة هالة كلمتها لشباب الخريجين وقالت إن الدكتوراه ليست نهاية المطاف بل على الإنسان أن يظل يتعلم فى كل مراحل حياته وقالت أنها لازالت تسعى للتعلم إلى اليوم وأكدت على قيمة أن يجتهد الفرد دائما ليكون قدوة لباقى أفراد مجتمعه ويكون هذا من أهم أهدافه.

ووجهت الدكتورة ناديه العارف رئيس جامعة اسلسكا التحية لأصحاب الرؤية الرواد الدكتور محمد الحناوي والدكتور علي المليجي مؤسسى جامعة اسلسكا الذين اشتركوا في حلم تمكين الشباب من خلال التعليم إيماناً بقدراتهم وإمكانياتهم الهائلة وبالرغم من كثرة العقبات والصعوبات إلا أن الحلم تحول إلي حقيقة علي مدي مايزيد عن ربع قرن من الزمان، و كان التركيز دائماً علي الجودة وليس مجرد الإتاحة .

وأوضحت أن عدد خريجي الجامعة حاليا تعدى في برنامج ماچستير إدارة الأعمال العشرة ألاف خريج، ودكتوراه إدارة الأعمال 48 خريج.

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