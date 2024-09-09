قبل عرضه.. مفاجآت مثيرة في مسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس

مسلسل إنترفيو.. تستعد منصة "Watch It" لعرض مسلسلها الجديد "إنترفيو"، الذي يعد من الإنتاجات الأصلية والحصرية التي تقدمها المنصة بهدف دعم المواهب الشابة وإعطائهم الفرصة لأداء أدوار البطولة، حيث ينطلق عرض المسلسل ابتداءً من يوم الأربعاء 11 سبتمبر، وسوف يستمر على مدار شهر كامل، حيث تُعرض حلقتان جديدتان كل يوم أربعاء عند منتصف الليل.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل الخاصة بالشخصيات التي يقدمها أبطاله.

مسلسل إنترفيو

قصة مسلسل إنترفيو

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق عن "نادين"، محللة بيانات ذكية تلعب دورها النجمة الشابة رنا رئيس، نادين تستخدم خيالها المميز للوصول إلى الحلول، وتسعى جاهدة لتحقيق حياة طبيعية بعيدًا عن التحديات المهنية التي تواجهها، يتغير مسار حياتها تمامًا عندما تذهب لإجراء مقابلة عمل لم تكن تعلم أنها ستقلب حياتها رأسًا على عقب، لتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة التي تشد انتباه الجمهور.

ابطال مسلسل إنترفيو



تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إنترفيو

يشارك رنا رئيس البطولة مجموعة من الوجوه الشابة؛ من بينهم خالد شباط في دور "رامي"، صاحب تطبيق The Match Maker الذي يهدف لتطوير التطبيق وتحقيق النجاح، وتلعب الفنانة القديرة إسعاد يونس دور "ماجي"، الجدة الداعمة التي تقف إلى جانب رامي في كل قراراته، كما يظهر حازم إيهاب في دور "شاهين"، الشريك في التطبيق الذي يحمل أهدافًا مغايرة، وميدو عادل الذي يؤدي دور "مالك"، مدير الموارد البشرية الفضولي في The Match Maker.

إلى جانب هؤلاء، تظهر سارة نور بدور "هند"، من أوائل العاملين في التطبيق، بينما تتنافس ديانا هشام في دور "رنا" مع نادين على الوظيفة ذاتها، مما يضيف مزيدًا من التعقيد والتوتر إلى الأحداث.



آخر أعمال رنا رئيس السينمائية

وفي سياق آخر، شاركت رنا رئيس مؤخرًا في فيلم رحلة 404، الذي عرض الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وهو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وآخرون من النجوم.

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