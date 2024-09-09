صابر الرباعي عن معاناته في المطار: "تعرضت للمعاملة نفسها مثل حسن شاكوش"

علق الفنان التونسي صابر الرباعي، على أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والتي أعرب فيها عن استيائه الشديد بسبب طريقة معاملة الفنانين في مطار دولة تونس.



وقال صابر الرباعي في تصريحات إذاعية يرصدها لكم موقع الموجز: حصلي نفس موقف حسن شاكوش في مطار مصر بعد أغنية اتحدى العالم وقعدت ساعتين وده طبيعي وتقبلت الموضوع ومقلتش أنا فنان واستنيت دوري.

صابر الرباعي



أزمة حسن شاكوش في مطار تونس

وسبق، قال حسن شاكوش، في لايف عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: أسوأ معاملة في الدنيا في مطار تونس، بنقعد في المطار 6 ساعات والمفروض منظمين الحفلات يخلصوا الإجراءات دي كلها قبل ما نوصل، وكنت آخر مرة أنا والنجم تامر حسني بنحيي فرح في تونس، والناس في المطار مبيضحكوش في وشك ده بيحسسوك أنك عامل جريمة وهتاخد حتة من البلد على كتافك وهتمشي، أنا هقعد في بلدي أحسن لي.

تعليق نقيب الموسيقيين التونسي على أزمة حسن شاكوش

ومن جانبه، علق ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسي، على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث أصدر بيانًا، أكد فيه أنه سيتوجه بشكوى إلى مصطفى كامل ضد شاكوش وكتب في البيان: أنا قصدت أنزل الفيديو حتى يشوفوه المسؤولين.. وهذا نتيجة خرق القانون في إقامة الحفلات بالجمهورية التونسية.. المدعو شاكوش يتحدث على آخر زيارة لتونس لإقامة حفل خاص، وأكيد تتذكروا العرس المشهور اللي النقابة نبهت وقلنا مافيش تراخيص وإن هناك متعهد أجنبي جايب فنانين وخارق القانون، ولا حسيب ولا رقيب، ونتذكر راسلت جهات مسؤولة وتحدثت وقتها عن تهرب ضريبي.

آخر أعمال صابر الرباعي

طرح صابر الرباعي مؤخرا أغنية «يا مجنون» التي شهدت نجاحا ملحوظا بتجاوز عدد مشاهداتها المليون، وهي من كلمات وإخراج سليم عبد الله.

وتتضمن كلمات أغنية يا مجنون، الآتي: «قول عني مجنون، أنا أنا مجنون، في مملكة العشاق، ما الي قانون، قول عني مجنون، أنا أنا مجنون، إذا طلعت براسي، اجيلك وين ما تكون، أبوسك اضمك، احضنك اشمك، قدام كل العالم، خليهم يقولون، اني اني مجنون، انا انا مجنون، في مملكة العشاق، ما الي قانون».

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