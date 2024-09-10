بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة مي عز الدين

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند جوجل، وذلك بعدما تعاقدت على مسلسل جديد مع النجم محمد إمام، بعنوان "الكينغ" ومن المقرر عرضه في رمضان 2025، ويأتي هذا بعدما تعاونت معه في رمضان الماضي بمسلسل "كوبرا".

تفاصيل مسلسل الكينغ

مسلسل "الكينغ" تدور أحداثه عن شاب يدخل عالم العصابات، وتمر حياته بتحديات وأزمات يسعى لتجاوزها، وكانت مي عز الدين ومحمد إمام قد تعاونوا مؤخرًا في مسلسل "دلع بنات" الذي عرض عام 2014، وكانت آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنانة مي عز الدين.

مي عز الدين

معلومات عن مي عز الدين



الفنانة مي عز الدين، اسمها الحقيقي "ماهيتاب حسين عز الدين"، وُلدت في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وقضت هناك أربع سنوات من طفولتها قبل أن تعود إلى مصر، تنتمي لعائلة مختلطة دينيًا حيث أن والدها مسلم ووالدتها مسيحية، درست في جامعة الإسكندرية وحصلت على درجة ليسانس الآداب في قسم الاجتماع،بدأت مشوارها الفني عندما شاركت في فيلم "رحلة حب" مع الفنان محمد فؤاد، وحققت شهرة كبيرة بعدها في سلسلة أفلام "عمر وسلمى" ومسلسل "آدم".

مي عز الدين

علاقاتها الشخصية والشائعات في حياتها

كانت مي عز الدين وتامر حسني صديقين مقربين خلال تعاونهما في سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، واعتقد البعض أن علاقتهما قد تتطور إلى قصة حب، لكن مي عز الدين أوضحت أن علاقتهما لم تتعدَّ حدود الصداقة المهنية وأنها لم تشعر بأي مشاعر حب تجاهه، بعد زواج تامر من الفنانة بسمة بوسيل، أكدت مي أن علاقتها به لا تزال جيدة، وأنها تحترم بسمة التي بدورها أكدت أنها لا تتدخل في اختيارات تامر لبطلات أفلامه.

علاقتها مع محمد زيدان

كانت مي عز الدين مخطوبة للاعب الكرة محمد زيدان، ولكن هذه الخطوبة لم تستمر طويلاً وانتهت بشكل ودي، ونفت مي أن يكون انفصالهما ناتجًا عن ارتباط زيدان بفتاة أخرى، وأشارت إلى أنه الآن متزوج وأنهما يظلان على علاقة احترام متبادلة.

شائعات ارتباطها بأحمد السعدني

كانت هناك شائعات انتشرت حول وجود علاقة سرية وزواج بين مي عز الدين والفنان أحمد السعدني، ولكنهما نفوا هذه الأخبار بشكل مستمر، وشددوا على أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة صداقة وطيدة فقط.

مي عز الدين

حياتها المهنية

مي عز الدين تفضل الابتعاد عن الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تظهر إلا من خلال أعمالها الفنية، و منذ بداية مسيرتها لفتت الأنظار بفيلمها الأول "رحلة حب"، وتوالت نجاحاتها في أعمال مثل سلسلة أفلام "عمر وسلمى" مع تامر حسني ومسلسل "آدم".

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