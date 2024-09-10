التفاصيل الكاملة لـ خطة تطوير مستشفيات القصر العيني علي 3 مراحل

خطة تطوير مستشفيات القصر العيني.. تبنت الحكومة المصرية خطة تطوير مستشفيات القصر العيني، ووضعهتها علي قائمة الأولويات.

وتأتي خطة تطوير مستشفيات القصر العيني بتوجيه من القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة في بناء الوطن.

آخر تطورات خطة تطوير مستشفيات القصر العيني

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات خطة تطوير مستشفيات القصر العيني.

خطة تطوير مستشفيات القصر العيني

رئيس الوزراء يُتابع خطة تطوير مستشفيات القصر العيني

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير مستشفيات القصر العيني، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده وشهد حضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي، القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد مشروع مهم لـ تطوير مستشفيات القصر العيني. مضيفًا أن هذا الاجتماع بهدف متابعة خطوات تطوير مستشفيات القصرالعيني.

تفاصيل خطة تطوير مستشفيات القصر العيني

وفي نفس الصدد، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، مشيرًا إلى الوضع الراهن لمباني المستشفيات التي تشهد تدهورًا ملحوظًا بسبب تقادمها.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة تطوير مستشفيات القصر العيني، موضحًا أن المشروع يشمل زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع.

وأضاف: "يُعالج قصر العيني حاليًا أكثر من 2 مليون مريض سنويًا، ومن المُستهدف زيادة هذا العدد بدرجة كبيرة بعد عملية التطوير، مُشيرًا إلى أنه من المخطط كذلك تقليل متوسط مدة إقامة المريض بالغرفة، وهو ما سيزيد من إمكانية استفادة عدد أكبر من المرضى من الخدمات العلاجية المُقدمة بالمستشفيات بصورة أكبر".

وأشار إلى أن عدد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها حاليًا بمستشفيات قصر العيني يصل إلى 100 ألف عملية سنويًا وسوف يتضاعف هذا العدد مستقبلًا بعد التطوير كما أنه سيتم العمل بنظام الفترات التبادلية لغرف العمليات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى خطة التطوير تتضمن أعمال هدم وإزالة لعدد من المباني بسبب سوء حالتها، بما يُمكن من استخدام أفضل للمساحات وتوفير عدد من الخدمات الضرورية لمشروع التطوير.

كما استعرض تصورًا عامًا لنموذج أجنحة بالطوابق المختلفة، وكذلك تصور للمباني القائمة والمقترحة وفقًا لما جاء في مخطط التطوير.

وأوضح أن المشروع من المقرر أن يتم تنفيذه على 3 مراحل، شارحًا، في هذا الصدد مخطط تطوير المباني والأقسام في كل مرحلة.

خطة تطوير مستشفيات القصر العيني

مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، في 3 أبريل الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام جامعة القاهرة بتنفيد مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

وأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، وتم إعداد خطة للتطوير شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين كلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة متخصصة ذات علاقة بالمشروع.

وأكد الدكتور الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية.

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