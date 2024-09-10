كيفية التخلص من قشرة الشعر.. تعرف عليها وعلى طرق الوقاية

يتساءل العديد من الاشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل عن كيفية التخلص من قشرة الشعر، حيث يعاني الكثيرين من قشرة الشعر التي تحدث بسبب جفاف فروة الرأس ما يؤدي إلى الشعور بالحكة المزعجة، والالتهاب في فروة الرأس.

طرق التخلص من قشرة الشعر

ويعرض الموجز على النحو التالي، بعض الطرق للتخلص من قشرة الشعر وهي كالتالي:

-لا تقومي بوضع الزيت على فروة الرأس شديدة الجفاف خصوصًا في حال الشعور بالحكة؛ لأن ذلك سيزيد فرص الإصابة بقشرة الشعر وسيجعل المشكلة أكثر سوءًا.

-ضعي الخل والماء على فروة الرأس قبل الحمام ب 30 دقيقة.

-قومي باستخدام الشامبو المضاد للفطريات والبكتيريا، واستخدمه من 2 - 3 مرات في الأسبوع.

-استعيني بجل الصبار فهو مضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات ،عن طريق باستخلاصه من أوراق الصبار الطازجة، ثم اخفقه ليُصبح رغويًا وبعدها ادهنيه على فروة الرأس واتركيه لبعض الوقت حتى يتم امتصاصه بالكامل قبل شطفه بالماء والشامبو.

وصفات منزلية تفيد في علاج قشرة الراس

ويستطيع المصابين بقشرة الشعر التخلص منها، عن طريق بعض الوصفات المنزلية والتي من بينها:

-استخدام زيت جوز الهند، لأنه يساعد على تحسين رطوبة فروة الرأس، والتقليل من جفافها الذي يزيد من قشرة الرأس.

قشرة الشعر

-أحماض أوميجا- 3، حيث تعتبر من المكونات الأساسية الضرورية لصحة الجلد، كما أنها تساعد على التحكم بإنتاج الزيوت، وترطيب الجلد، وغيرها، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من الالتهابات، مما يساعد على التقليل من تهيج الجلد الذي قد يرافق قشرة الرأس.

كيف يمكن الوقاية من قشرة الشعر والحكة بعد التخلص منها؟

-السيطرة على الضغوط النفسية والتوتر فهي تؤثر على الحالة الصحية بشكل عام منها تحفيز الإصابة بالقشرة أو تفاقم حدة الأعراض الحالية.

-اتباع نظام صحي غني بالزنك، وفيتامينات المجموعة ب.

قشرة الشعر

-غسل الشعر يوميًّا بالشامبو وتدليك فروة الرأس برفق لتفكيك رقائق القشرة وشطف الشعر جيدًا إذا كانت فروة الرأس دهنية.

-التقليل من استخدام الشامبو ووضع بلسم مناسب على فروة الرأس بعد غسل الشعر

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-التعرّض قليلًا لأشعة الشمس وقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.

-تقليل استخدام منتجات تصفيف الشعر، فقد تتراكم على الشعر وفروة الرأس مما يجعلها أكثر دهنية وعرضة للقشرة.

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