تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 .. اعرف غرامات التأخير عن التحديث

تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها ملايين المواطنين في مصر، من الباحثين عن طريقة لتجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بدون مجهود أو إضاعة وقت.

ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي 2024، حسبما يستعرض الموجز في السطور القادمة.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 على النحو التالي:

زيارة إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية.

تحديد خانة الخدمات الرئيسية وذلك من أجل الانتقال إلى خيارات تجديد البطاقة.

تسجيل الدخول إلى حسابه عن طريق استخدام البريد الإلكتروني والرقم السري.

اختيار تجديد بطاقة الرقم القومي.

النقر على بدء الخدمة وذلك للانتقال إلى صفحة تقديم الطلب.

تدوين كافة البيانات المطلوبة لتجديد البطاقة.

تحديد الطريقة التي يريد أن يدفع بها الرسوم الخاصة بالتجديد.

الموافقة على كل الشروط والأحكام قبل القيام بتقديم الطلب.

في النهاية يتم إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة القومي 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي السابقة في حال تجديد البطاقة.

توفير صورة من شهادة الميلاد في حال استخراج البطاقة لأول مرة.

إحضار مستند إثبات محل إقامة مقدم طلب الحصول على البطاقة.

تقديم ما يثبت مهنة العمل أو الدرجة الدراسية.

تقديم ما يثبت حصول مقدم الطلب على الجنسية المصرية.

إحضار ضامن من الدرجة الأولى.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

غرامة التأخير لمدة 3 أشهر عن ميعاد تجديد البطاقة: 50 جنيها.

غرامة عدم تحديث البيانات: 50 جنيها.

غرامة التأخير عن تجديد البطاقة بعد بلوغ سن الـ 15 عامًا: 100 جنيها.

غرامة التعامل ببطاقة منتهية: 100 جنيها.

الاوراق المطلولة لتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

لابد على الأفراد الراغبين في تجدبد البطاقة الشخصية من المنزل تجهيز الأوراق التالية:

وثيقة الزواج أو الطلاق وذلك في حالة حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية.

صورة من بطاقة الرقم القومي المنتهية.

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

إثبات محل السكن.

إيصال مياة أو كهرباء أو غاز أو غيره يقدم كدليل على محل الإقامة.”

اقرأ أيضا:

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. بدون مجهود

الداخلية تستجيب لإلتماس أهلية سيدة مسنة بالشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها