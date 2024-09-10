تعرف على مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) هي أحدي الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وتجذب العديد من طلاب الثانوية العامة حيث يبحث الكثير من الطلاب عن مصرفات الجامعة .

وتنشر “الموجز” مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تنسيق الجامعات

شروط القبول في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST):



أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم.

أن يحصل على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

أن يكون لائقاً طبياً للالتحاق بالجامعة.

أن يجتاز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة.

عملية التقديم في جامعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

يجب على الراغبين في التقديم ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت.

تقوم الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة.

يتم إصدار خطاب قبول للمتقدمين المؤهلين فوراً.



في بعض الحالات، قد يتم وضع الطلب على قائمة الانتظار أو إحالته إلى الكلية المعنية لمزيد من المراجعة واتخاذ القرار النهائي.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفيما يتعلق بـ مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لم يُعلن بعد عن مصاريف 2024، لكن مصاريف 2023 كانت كالتالي:



مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه



مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية جراحة الفم والأسنان: 145 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي: 95 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية العلوم الطبية التطبيقية: 55 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الهندسة: 70 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية تكنولوجيا المعلومات: 55 ألف جنيه

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات: 55 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه



مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أما التوقعات لتنسيق 2024-2025 فهي كالتالي:

تنسيق كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 80%



تنسيق كلية جراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 78%



تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 76%



تنسيق كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 72%



تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية اللغات والترجمةجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية التمريضجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 68%



تنسيق كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%



تنسيق كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : 55%

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