آية عبدالله طرحت أغنية "سمعني كمان" ايقاع مقسوم على يوتيوب

أصدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية آية عبدالله بعنوان "سمعني كمان" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية أية عبدالله الجديدة

جاءت أغنية سمعني كمان باللهجة المصرية وبقالب غنائي على ايقاع المقسوم من حيث اللحن والجمل الموسيقية، وجاءت الأغنية برسالة ايجابية ومفعمة بالتفاؤل.

أية عبدالله

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب "سمعني كمان" توقيع المخرجة رودينا حاطوم، واتسم بالألوان الزاهية والحيوية التي عكست روح الأغنية وايقاعاتها، وظهرت أية عبدالله بأكثر من اطلالة مختلفة عن اطلالاتها السابقة.

وأعربت أية عبدالله عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً على أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

أية عبدالله

أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

آخر حفلات أية عبدالله

أحيت الفنانة أية عبد الله حفلا غنائيا على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، وقدمت باقة من ألمع أغانيها التي تفاعل معها الحضور.



وانطلق برنامج صيف الإنتاج الثقافي الاثنين الماضي، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، حيث أحيا الفنان "عامر التونى"، أولى لياليه وذلك بمصاحبة فرقته "المولوية" وتغنى التونى بكلمات لشعراء الصوفية الأوائل أمثال ابن الفارض والحلاج وأبو مدين الغوث والسهروردى، منها: "لامونى، هامت الأرواح، قلبى يحدثنى".

حياة الفنانة آية عبدالله

قالت المطربة آية عبد الله، إن مشاركتها في برنامج صوت الحياة كان نقلة بين حياتها الفنية الموهبة والاحتراف في الغناء أمام عمالقة الغناء في الوطن العربي مثل الموسيقار الراحل حلمي بكر والفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد.

وتحدثت أية عبدالله أثناء استضافتها في برنامج خط أحمر مع الاعلامي محمد موسي وقالت: طفولتي كانت كلها غناء لأنني بدأت الغناء وأنا عندي 4 سنين لأن والدي كان يعشق الفن فبدأت الغناء في قصور الثقافة والأوبرا وانضممت للعديد من الفرق الغنائية.

وعن علاقتها بوالدها، قالت المطربة آية عبد الله، والدي كل حاجة في حياتي وكان حريص على حضور كل حفلاتي ولم يفارقني في أي حفلة، ووالدتي نفس الأمر، وهذا فخر لي، ويغمرني بالسعادة.

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