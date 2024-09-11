نسرين أمين تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل

انضمت الفنانة نسرين أمين لقائمة أبطال فيلم "الدشاش" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

نسرين أمين



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، من المقرر أن تبدأ الفنانة نسرين أمين في تصوير أول مشاهدها بالعمل في أول شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل "فهد البطل"

كما تعاقدت نسرين أمين مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "فهد البطل" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان إخراج محمد عبد السلام، وأحداث المسلسل تدور في إطار شعبي اجتماعي، وسوف يتم عرضه في دراما رمضان 2025.

نسرين أمين

مسلسل “بابا جه”

أما بخصوص أعمالها السابقة، فقد شاركت نسرين في السباق الرمضاني لعام 2024 في مسلسل "بابا جه"، إلى جانب أكرم حسني، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، وفريال يوسف، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، ودارت قصته عن الأزمات التي يواجهها أكرم حسني بسبب إهماله في العمل، مما يدفعه للعمل كأب مستأجر للأطفال لتغطية نفقات بيته، في حين تعاني زوجته، التي تقدم دورها نسرين أمين، من قلة عمله وعدم اهتمامه بابنتهما.

آخر أعمال محمد سعد

وبالنسبة لمحمد سعد، كان آخر أعماله في الدراما مسلسل "الحاج إكسلانس"، من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وشارك فيه مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد فتحي، ويزو، حسام داغر، وسارة درزاوي، أما عن آخر أعماله السينمائية، فكان فيلم "الكنز 2" الذي عرض في 2019 من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فيه عدد من النجوم منهم محمد رمضان، هند صبري، وأحمد رزق.

ويعرض للفنانة نسرين أمين، حالياً في السينمات فيلم “ولاد رزق 3”، وهو بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، بجانب ضيوف الشرف أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، فيدرا، والفيلم من تأليف صباح الجهيني، إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:

نسرين أمين تكشف سر عدم مشاركتها في مسلسل ”تحت الوصاية”

نسرين أمين تبعث رسالة لـ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك