أطلقت محطة راديو إنرجي 92.1، برنامجها الديجيتال الجديد إنرجي بلس، عبر جميع منصاتها على مواقع السوشيال ميديا، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من روادها ومتابعيها.

الحلقة الأولي من إنرجي بلس

وشهدت أولى حلقات برنامج إنرجي بلس تفاعلاً كبيراً ، مع إستضافة صانعة المحتوى مي إبراهيم، التي أجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر السوشيال ميديا.

إنرجي تشعل السوشيال ميديا ببرنامج جديد.. إليك التفاصيل

تفاصيل برنامج إنرجي بلس

ومن المقرر أن تشهد الحلقات القادمة استضافة عدد من نجوم الفن والمشاهير في المجالات المختلفة، والذين يكشفون الكثير عن تفاصيل حياتهم وأعمالهم، في حلقات مميزة.

وقالت عايدة سعودي رئيسة الإذاعة في تصريحاتها: إن البرنامج يأتي استكمالًا لما تتبعه إنرجي منذ انطلاقها من مواكبة كل ما هو جديد ويجذب المشاهدين، مؤكدة أن البرنامج سيتم بثه مساء كل أحد، من كل أسبوع.



يذكر أن الفنان الشاب مالك عماد نجم مسلسل كامل العدد حل ضيفا على برنامج "اصحي بإنرجي" مع باسم كميل وسارة المنذر عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

إنرجي تشعل السوشيال ميديا ببرنامج جديد.. إليك التفاصيل

وقال مالك عماد خلال تصريحاته بـ إنرجي، إنه شارك في عدد من الأعمال الفنية قبل مسلسل كامل العدد، أبرزها مسلسلات عزمي وأشجان، لمس أكتاف، ولحم غزال الذي صوره في لبنان بالتزامن مع جائحة كورونا وكان عمره 9 سنوات.

برنامج إنرجي بلس

يتميز برنامج 'إنرجي بلس' بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.

من المتوقع أن تستضيف الحلقات المقبلة مجموعة من نجوم الفن والمشاهير من مختلف المجالات، حيث سيشاركون تفاصيل مثيرة عن حياتهم وأعمالهم في حلقات مميزة.

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