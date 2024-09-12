تعيش الفنانة درة حالة من النشاط الفني، حيث تبدأ قريبًا تصوير فيلم تونسي كوميدي جديد، من بطولتها بعنوان عشيري الثاني، وهو من إخراج قيس شقير وإنتاج القوبنطيني للإنتاج السينمائي.

فيلم تونسي جديد بطولة درة

ويشارك في بطولة فيلم عشيري الثاني، مجموعة من الفنانين منهم: درة، كريم الغربي، وياسين بن قمرة، وكوثر باردي، ويونس فارحي، وسفيان الداهش، وصلاح مصدق، ولبنى سديري، وفارس عبد الدايم، ويشهد العمل مشاركة خاصة للفنان الشعبي فوزي بن قمرة، والإعلامي عبد الرزاق الشابي.

درة تلعب بطولة فيلم كوميدي تونسي جديد.. وتنتظر عرض مسلسل الذنب

أعمال درة

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض مسلسلها الذنب والذي تشاركت بطولته مع النجم هاني سلامة، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، بينما تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2025، ولكنها لم تستقر بعد على العمل المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني.

كما انتهت درة من إخراج أول أفلامها وهو فيلم وثائقي بعنوان وين صرنا عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، وسيتم عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية قريبًا.

آخر أعمال درة

وعلى جانب آخر، تعتبر مشاركة درة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، بمسلسل الأجهر مع الفنان عمرو سعد، هي آخر أعمالها الفنية، والعمل من إخراج ياسر سامي، وشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين بجانبهم ومن بينهم: الفنان سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي.

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