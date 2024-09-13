ترسانة نووية تثير الرعب في العالم.. كوريا الشمالية تنشر صوراً نادرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم للمرة الأولى

نشرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، لأول مرة صوراً نادرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم، وفقاً لوكالة «فرانس برس» ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كوريا الشمالية صوراً نادرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم للمرة الأولى

أظهرت الصور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يتجول داخل منشأة تخصيب اليورانيوم، حيث دعا إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي بهدف تعزيز ترسانة البلاد النووية. كما عرضت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً لكيم وهو يتفقد صفوفاً من أجهزة الطرد المركزي، وأكدت على تشديده على ضرورة زيادة عدد هذه الأجهزة لتسريع إنتاج الأسلحة النووية للدفاع عن النفس.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تجول في غرفة التحكم الخاصة بمنشأة تخصيب اليورانيوم لمتابعة العملية العامة لخطوط الإنتاج، وأعرب عن رضاه الكبير بعدما أُبلغ بأن المنشأة "تنتج المواد النووية بشكل ديناميكي".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه شعر بالقوة عند تفقد الموقع، وأكد على أهمية زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بما يتماشى مع توجيهات الحزب لتعزيز القوات المسلحة النووية.

كوريا الشمالية صوراً نادرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم

ترسانة نووية تثير الرعب في العالم

تُستخدم منشأة تخصيب اليورانيوم لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وهو عنصر ضروري لتصنيع الرؤوس الحربية النووية، من خلال وضع اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي وتدويره بسرعات عالية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية علناً عن تفاصيل منشآتها لتخصيب اليورانيوم، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وأكد كيم على ضرورة زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتوسيع القدرات النووية الدفاعية للبلاد، بما يتماشى مع سياسة الحزب في بناء قوات مسلحة نووية.

منشأة تخصيب اليورانيوم

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتشير تقديرات وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية إلى أن كوريا الشمالية تدير منشآت تخصيب اليورانيوم في مجمع كانجسون النووي قرب بيونج يانج وموقع يونجبيون النووي، بينما كانت كوريا الشمالية قد دعت في عام 2010 العالم النووي الأمريكي سيجفريد هيكر لتفقد منشأتها في يونجبيون.

وينظر إلى الكشف العلني عن تفاصيل منشأة تخصيب اليورانيوم كخطوة لاستعراض القدرات النووية لكوريا الشمالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.