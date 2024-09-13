تفاصيل جديدة من بيومي فؤاد حول أزمة محمد سلام وكاملة أبو ذكري

كشف الفنان بيومي فؤاد، في تصريحاته الصحفية الأخيرة، عن جهود عدة تُبذل من أجل الصلح بينه وبين الفنان محمد سلام.

في إطار ذلك يرصد “ الموجز” التفاصيل كاملة.

بيومي فؤاد

خلاف بيومي فؤاد مع محمد سلام

أكد بيومي فؤاد أن هناك أطرافًا مختلفة تعمل على التوسط بينهما، وتمنى أن تسفر هذه المحاولات عن حل يرضي الجميع.

وأضاف أن المشكلة التي نشأت بينهما لم تقتصر على الخلاف الشخصي بل أضرت بشكل عام بفنانين آخرين، موضحًا أن ما حدث جعل الفنانين يشعرون وكأنهم مضطهدون، مستنكرًا فكرة أن يُنظر إلى الفن كعيب.

أزمة بيومي فؤاد مع كاملة أبو ذكري

في سياق آخر، تحدث بيومي فؤاد عن مشكلته مع المخرجة كاملة أبو ذكري، حيث أشارت التقارير إلى أن أبو ذكري كانت قد نشرت منشورًا على فيسبوك أساءت فيه إلى فؤاد، لكنها قامت بعد ذلك بحذفه وظهرت برفقة المستشار تركي آل الشيخ في السعودية.

واستنكر فؤاد تغيير موقفها، وصرح بأن أبو ذكري سقطت من نظره لأنها لم تلتزم بموقفها، مؤكدًا أنه لن يتعاون معها مجددًا حتى لو حصل على جائزة الأوسكار، مشيرًا إلى أن هدفه كان التعبير عما يشعر به بصدق.

تعليق بيومي فؤاد على وسائل التواصل الاجتماعي

كما انتقد بيومي فؤاد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشبها إياها بـ "بلاء أزرق" حيث أصبحت منبرًا للهجوم على الفنانين، خاصة الكوميديين، الذين يواجهون هجمات مكثفة لأسباب مالية أو غيرها.

بيومي فؤاد

رد فعل الجمهور على مشاركته في موسم الرياض

تأتي هذه التصريحات بعد الهجوم الذي تعرض له فؤاد بسبب مشاركته في مسرحية كوميدية ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي اعتذر عنها محمد سلام تضامنًا مع غزة.

وقد اتهم الجمهور بيومي فؤاد بالخيانة بسبب عدم انسحابه من المسرحية للتضامن مع الوضع في غزة، وأكد فؤاد أنه لم يلتقِ حتى الآن بالفنان محمد سلام بعد كل ما حدث.

أخر أعمال بيومي فؤاد

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد هو فيلم "أسود ملون"، الذي تدور قصته حول شركة تنظيم حفلات زفاف تعاني من أزمة عاطفية، وتلجأ إلى طبيب نفسي مختص في العلاقات العاطفية لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، ومع دخول شاب جديد إلى حياتها، تتغير الأمور بشكل جذري.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، وغيرهم، الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي

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