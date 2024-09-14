مؤشرات تنسيق دبلوم صنايع 2024.. نسب القبول والأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلع طلاب الثانوية الفنية إلى معرفة مؤشرات تنسيق دبلوم صنايع 2024, وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

موعد ظهور نتيجة تنسيق دبلوم الصنايع 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي أن نتائج تنسيق الشهادات الفنية ستُعلن بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات، المتوقع الأسبوع المقبل, بينما قرر المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، على أن يتم تخصيص ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية بنظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية، بينما يكون الثلث الباقي لطلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات.

سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة, وفيما يلي تستعرض جريدة “الموجز” مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع 2024.

تنسيق دبلوم صناعي نظام 5 سنوات

حددت المؤشرات نسبة القبول في دبلوم صناعي نظام 5 سنوات على النحو التالي:

سجلت كلية تربية حلوان نسبة 97.89%.

بلغت نسبة القبول في كلية تربية السويس 97.78%.

سجل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا نسبة 97.78%.

حددت كلية تربية المنيا نسبة 97.61%.

جاءت نسبة القبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.56%.

مؤشرات تنسيق دبلوم صنايع 2024..

كليات هندسة متاحة في تنسيق دبلوم صناعي 2024

تشير التوقعات إلى أن كليات الهندسة المتاحة تتضمن:

كلية هندسة بنها بنسبة 98.50%.

كلية هندسة المنيا بنسبة 98.28%.

كلية هندسة أسوان بنسبة 98.22%.

كلية هندسة دمياط بنسبة 98.22%.

كلية هندسة عين شمس بنسبة 98.22%.

كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف بنسبة 99.17%.

كلية هندسة كفر الشيخ بنسبة 99.17%.

معاهد متاحة في تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات

تضمنت المعاهد المتاحة نسب القبول التالية:

مؤشرات تنسيق دبلوم صنايع 2024..

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو بنسبة 97.44%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج بنسبة 97.20%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى بنسبة 96.83%.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات بنسبة 96.78%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق بنسبة 96.97%.

كليات تربية نوعية متاحة في تنسيق دبلوم صناعي 2024

شملت كليات تربية نوعية المتاحة:

كلية تربية نوعية عين شمس بنسبة 95.72%.

كلية تربية نوعية المنصورة بنسبة 95.28%.

كلية تربية نوعية بنها بنسبة 94.72%.

كلية تربية نوعية كفر الشيخ بنسبة 96.44%.

كلية تربية نوعية المنوفية بأشمون بنسبة 93.94%.

مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات

تسجل مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي نظام 3 سنوات النسب التالية:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس بنسبة 94.94%.

كلية هندسة المنيا السويس بنسبة 98.40%.

كلية هندسة السويس بنسبة 97.20%.

كلية هندسة دمنهور بنسبة 97.45%.

كلية هندسة كفر الشيخ بنسبة 96.70%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الدبلومات الفنية

لتقديم طلبات القبول في كليات الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يلزم تقديم الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

6 صور شخصية.

شهادة الدبلوم الفني.

صورة شهادة الميلاد.

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