موعد عرض الجزء الثالث من طائر الرفراف.. إليك القنوات الناقله

مسلسل طائر الرفراف.. انتظر عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر عودة مسلسلهم المفضل طائر الرفراف بموسم ثالث جديد وبعد فترة انتظار طويلة، انطلقت شرارة الحماس مجدداً مع الإعلان عن موعد العرض الرسمي فما هي القنوات التي ستنقل هذا العمل المنتظر؟ وما هي المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد؟ هذا ما يكشفه لنا الموجز.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل طائر الرفراف، أمس الجمعة 13 سبتمبر، في تمام الساعة 8 مساء، بتوقيت تركيا، عبر قناة Star TV التركية، وحققت نجاحا كبيرا.

الموسم الثالث من طائر الرفراف

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة مترجمة اليوم السبت، كما سيتم عرضه عبر قناة MBC 4 بعد بثه في تركيا.

قصة مسلسل طائر الرفراف

تدور أحدث الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف، في مرور زمني، وذلك بعد انفصال فريد وسيران، وارتباط كلا منهما بشخصين مختلفين، لكنهما يتقابلا مرة أخرى في حفل زفاف عابدين وسونا، لتتوالي الأحداث بعد رد فعلها على هذه المقابلة، وذلك بعد اختلاف شخصيتهما.

طائر الرفراف

أحداث أولي حلقات الموسم الثالث

وبدأت أحداث الموسم الثالث، بمرور زمني يصل إلى عامين، تعود "سونا" إلى حب حياتها "عابدين"، بعد انفصالها عن كايا، الذي يؤدي دوره تارو أمير تكين، ويقرران الاحتفال بزواجهما.

وفي الحلقة، ترتدي "سونا" فستان زفافٍ أبيض، و"يختار" عابدين بدلة سوداء نسَّقها مع ربطة عنق على شكل فيونكة.

تأتي مشاهد حفل الزفاف بين الشخصيتين بعد أيام قليلة من احتفال الثنائي بزواجهما على أرض الواقع، بعد علاقة حب جمعتهما في كواليس العمل.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل طائر الرفراف

يعرض مسلسل طائر الرفراف على قناة ستار تي في «STAR TV» التركية، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة ستار تي في «STAR TV» التركية

- القمر الصناعي: ترك سات.

- التردد: 12209.

- الاستقطاب: افقي.

- معدل الترميز: 3000.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

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