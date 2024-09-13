تفاصيل مسلسل كامل العدد3 لـ دينا الشربيني في رمضان 2025

تستعد الفنانة دينا الشربيني للعودة إلى الشاشة في موسم رمضان 2025 من خلال بطولة الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في موسميه الأول والثاني، تسعى دينا لمواصلة هذا النجاح والعمل على تقديم موسم ثالث مميز يجذب الجمهور مرة أخرى، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

تحضيرات مكثفة للموسم الثالث

خلال الفترة الحالية، تعقد دينا الشربيني جلسات عمل مكثفة مع المخرج خالد الحلفاوي وفريق الإنتاج للاستقرار على الخطوط الدرامية الجديدة. سيتم استكمال التعاقدات مع الممثلين الجدد الذين سينضمون إلى الموسم الثالث. من المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل في أكتوبر القادم، حيث يقوم الفريق بمعاينة مواقع التصوير النهائية.

دينا الشربيني

طاقم العمل والنجاح السابق

المسلسل يضم نخبة من النجوم مثل شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، وأحمد كمال، ويتميز بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب والمخضرمين. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

دينا الشربيني

دينا الشربيني.. تجربة ناجحة تجمع كل أفراد العائلة

خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، تحدثت دينا الشربيني عن نجاح مسلسل "كامل العدد" بجزئيه السابقين، مشيرة إلى أن المسلسل يحقق فكرة نادرة وهي جذب جميع أفراد العائلة، من الأطفال حتى الكبار، للجلوس أمام الشاشة معًا. وأكدت أن المسلسل يتميز بتقديمه مواضيع عائلية واجتماعية تناسب كافة الأعمار، مما يجعله ممتعًا لكل الفئات.

دينا الشربيني

إتقان دور الأم رغم عدم الزواج

وعن تأديتها لدور الأم في المسلسل، رغم أنها لم تتزوج أو تنجب بعد، أوضحت دينا أن الكاتبات رنا ويسر ساعدتاها في تقديم هذا الدور بطريقة واقعية. كما ذكرت أنها استفادت من تجربتها الشخصية مع أبناء أخواتها، حيث كانت تهتم بأطفال العائلة منذ صغرها. هذا الجانب الشخصي جعلها تتقن تفاصيل الأمومة في المسلسل بطريقة احترافية.

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