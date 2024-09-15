مصر على موعد مع قمر الحصاد العملاق.. تفاصيل

في حدث فلكي نادر، تشهد سماء مصر يوم الأربعاء المقبل، ظاهرة فلكية نادرة من نوعها، حيث يظهر قمر الحصاد العملاق المعروف أيضاً بالقمر البدر العملاق، بوضوح للعيان في كافة أرجاء البلاد، يُنتظر أن تكون هذه الظاهرة متاحة للرصد ثلاث مرات فقط هذا العام، مما يجعلها فرصة ذهبية لعشاق الفلك لمشاهدة هذا الحدث الرائع والتقاط الصور له، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

قمر الحصاد العملاق

ظاهرة فلكية نادرة تعرف بقمر الحصاد العملاق

ويقول الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إنه سوف يحدث ظاهرة فلكية نادرة للقمر سيبلغ لمعانه 100% يوم الأربعاء 18 سبتمبر، حيث سيظل مضاءً طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي، ويشدد تادرس على أن القمر سيشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ليبقى في السماء حتى الصباح.

كما أوضح الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن هذا الخسوف سيكون مرئياً بالعين المجردة في مختلف أنحاء مصر، وستبلغ مدته الإجمالية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة حوالي 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة حوالي ساعة و3 دقائق.

وأشار عبد الهادي إلى أن أطول مراحل الخسوف هي مرحلة الخسوف شبه الظلي، والتي ستبدأ في الساعة الثالثة و41 دقيقة و7 ثوان صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ المرحلة الأكثر وضوحاً وهي الخسوف الجزئي في الساعة الخامسة و12 دقيقة و58 ثانية صباحاً.

وأضاف تادرس أن هذا القمر، الذي يُطلق عليه في الثقافة الأمريكية "قمر الحصاد"، يتميز بتزامنه مع موسم حصاد الذرة، ويحدث قرب الاعتدال الخريفي. يُعتبر هذا القمر هو الأول من ثلاثة أقمار عملاقة ستظهر هذا العام، حيث يظهر القمر حجمه أكبر ولمعانه أكثر إشراقاً بسبب تواجده في منطقة الحضيض من مداره حول الأرض، وهي أقرب نقطة إلى الأرض.

قمر الحصاد العملاق

وأشار تادرس إلى أن هذه الظاهرة توفر فرصة ممتازة لرؤية تفاصيل سطح القمر مثل التضاريس والفوهات البركانية باستخدام التلسكوبات الصغيرة والنظارات المعظمة. وأكد أيضاً أن رؤية القمر البدر العملاق لا تُشكل أي خطر على صحة الإنسان أو نشاطاته اليومية، ولكنها تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار.

يُذكر أن مصطلح "قمر الحصاد" يُستخدم للإشارة إلى الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما الشهور القريبة من الاعتدال الخريفي. في هذه الفترة، يكون شروق القمر قريبا من وقت غروب الشمس لعدة ليالٍ متتالية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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