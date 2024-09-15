في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. سر النكتة التي أغضبت الملك فاروق منه

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما العربية، فقد ترك أثراً كبيراً لدى الجمهور بأعماله، رغم مرور الوقت ورحيله، تظل أفلامه محط إعجاب الكثيرين.

إسماعيل ياسين

معلومات عن إسماعيل ياسين

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، كان إسماعيل ياسين يتميز بإضفاء البهجة والضحك على الجمهور من خلال أدواره المميزة في أفلام مثل "إسماعيل ياسين في الطيران" و"إسماعيل ياسين في البوليس"ومع ذلك، بدأت شهرته في التراجع بعد فيلم "العقل والمال" الذي عُرض عام 1965، فتقلصت أدواره إلى أدوار ثانوية، وواجه صعوبات مالية بسبب الضرائب، مما اضطره للعمل في لبنان قبل أن يعود إلى مصر في حالة مالية صعبة.

تأثر إسماعيل ياسين في صغره بالمطرب محمد عبد الوهاب، وبدأ حياته المهنية كمطرب، حيث غنى في الأفراح والمقاهي، ثم انتقل إلى القاهرة، حيث انضم إلى فرقة بديعة مصابني، في عام 1939، قدّمه فؤاد الجزايرلي في فيلم "خلف الحبايب"، لينضم بعدها إلى فرقة علي الكسار كمطرب ومونولوجست وممثل، واستمر في هذا المجال لسنوات عديدة.

أسس إسماعيل ياسين فرقة تحمل اسمه، والتي عملت على مدى 12 عامًا من عام 1954 حتى 1966، وقدمت خلالها أكثر من خمسين مسرحية بشكل شبه يومي، رغم دوره كمساند في العديد من الأفلام، إلا أنه أصبح بطلًا في العديد منها، وشارك أصدقاؤه مثل رياض القصبجي وزينات صدقي وحسن فايق في تلك الأفلام.

رغم الشهرة الكبيرة التي نالها، بدأ نجم إسماعيل ياسين في الانحسار خلال الستينات، تسببت عدة عوامل في ذلك، منها ابتعاده عن تقديم المونولوج وتكرار نفسه في الأعمال السينمائية والمسرحية، والاعتماد على صديق عمره أبو السعود الإبياري في تأليف أعماله.

الحياة الشخصية لـ إسماعيل ياسين

فيما يخص حياته الشخصية، عانى إسماعيل ياسين من عدة تجارب زواج وانفصال، انفصل عن زوجته الأولى سعاد وجدي بعد شهرين فقط من الزواج بسبب خيانتها له، ثم تزوج من ثريا حلمي، ولكن زواجهما انتهى بسبب خلافات مادية ولفظية، زواجه الأخير كان من فوزية، وهي علاقة استمرت رغم الشكوك حول سمعة إسماعيل كـ"زير نساء".

توجد أيضاً قصة طريفة تتعلق بإسماعيل ياسين والملك فاروق، ذات مرة، طلب الملك من إسماعيل أن يروي له نكتة ليرفه عنه، وعندما سرد إسماعيل نكتة أغضبت الملك، تظاهر إسماعيل بالتشنج واغشي عليه، نتج عن ذلك دخوله إلى مستشفى المجانين بناءً على تشخيص طبيب الملك.

كما كان لإسماعيل ياسين تجربة أخرى مع الرئيس اليمني عبدالله السلال، الذي كان يحب سماع نكتة واحدة يومياً، بعد فترة من الإرهاق بسبب تكرار النكتة، اقترح إسماعيل أن يسجلها على أسطوانة لتوفير الجهد، لكن السلال فضل رؤية تعبيرات وجه إسماعيل أثناء سرد النكتة.

إسماعيل ياسين

إيفيهات إسماعيل ياسين

إيفيهات إسماعيل ياسين في أفلامه أصبحت من أبرز علامات السينما المصرية، في فيلم "ابن حميدو" الذي عُرض عام 1957، قدم إسماعيل ياسين مجموعة من الإفيهات الشهيرة مثل "فتشني فتش" و"تطلع إيه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة"، بالإضافة إلى "والله يا بني مانا شايف"، التي تركت أثراً كبيراً في الجمهور.

وفي نفس العام، عُرض فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، والذي كان حافلاً بالإفيهات المميزة، منها "لا عمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف"، و"شغلتك على المدفع برروروم"، فضلاً عن "مخالي شل.. يا جماعة اللى اسمه مخالى يرد ده راجل شرانى وأنا عارفه"، و"اركب الهواء".

أما في فيلم "المليونير" الذي تم إنتاجه عام 1950، فقد نال إعجاب الجمهور بإفيهاته مثل "هتقول إيه يا نيرون سمعنا" و"جزر"، التي ساهمت في تأكيد مكانته ككوميديان بارز.

وفي فيلم "حماتي ملاك" الذي عُرض في عام 1959، كان من أبرز الإفيهات "انت يا واد سهتني وكلت المتوفي"، الذي أصبح من العبارات المميزة التي يُذكر بها إسماعيل ياسين.

وفي فيلم "الفانوس السحري" الذي تم عرضه عام 1960، برز إفيه "عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوتك وتبقى حضرتك بقى أخضر مقلم ولا أخضر سادة"، ليؤكد على قدرته على تقديم الكوميديا بأسلوب فريد.

مرض إسماعيل ياسين

كما ساهمت إصابته بمرض القلب وإنشاء مسرح التليفزيون في تفاقم مشكلاته المالية، مما أدى إلى تراكم الضرائب والديون عليه، اضطر إسماعيل ياسين إلى حل فرقته المسرحية في عام 1966، ثم سافر إلى لبنان وشارك في بعض الأفلام القصيرة، وعاد إلى مصر ليعيش فترة صعبة حتى وافته المنية في مايو 1972 نتيجة أزمة قلبية حادة.

اقرأ أيضًا:

سر ظهور اسماعيل ياسين في الموسم الثاني من برنامج ”الدوم”



أحزان سمعة.. طفولة بائسة وظروف مادية صعبة.. اكتئاب وإصابة بالشلل.. رحل بعد وفاة أعز أصدقائه .. أسرار لم تنشر عن إسماعيل ياسين

