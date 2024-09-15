سلمى عادل تطرح كليب "إحنا يابني كنز" على يوتيوب

أطلقت المطربة سلمى عادل أحدث أغانيها المصورة بعنوان "إحنا يابني كنز" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما تم نشر الأغنية على جميع المنصات الإلكترونية، الأغنية الجديدة تأتي بعد نجاحات سابقة للفنانة وتعد خطوة جديدة في مسيرتها الفنية.

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فريق العمل وراء "إحنا يابني كنز"

أغنية "إحنا يابني كنز" من كلمات وألحان زيرو العقرب، وتوزيع أشرف البرنس، وإنتاج الأسطورة إبراهيم الشناوي، ومن إخراج تامر سليم. عمل فريق العمل بجهد كبير لإخراج هذا الكليب بصورة متقنة، تجمع بين الكلمات العميقة والتوزيع الموسيقي المميز.

سلمي عادل

تصريحات سلمى عادل حول الأغنية

في تصريح خاص لـ الموجز أعربت سلمى عادل عن أملها في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرة إلى توقعها بأن تحقق ردود فعل إيجابية مع طرحها. وأضافت قائلة: “كواليس تسجيل الأغنية كانت أكثر من رائعة. التعامل مع فريق العمل كان في قمة الروعة والسعادة”.

تعاونات سابقة لـ سلمى عادل

قدمت سلمى عادل مؤخراً أغنية ضمن فيلم "الملكة"، الذي ضم نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، وكريم عفيفي. الفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية "ماجدة" التي تواجه العديد من المشاكل وتستعين بأصدقائها لاستعادة حقوقها. يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة سلمى عادل الفنية.

سلمي عادل

نجاحات سابقة في مسيرة سلمى عادل

جدير بالذكر أن آخر أعمال سلمى عادل قبل طرح "إحنا يابني كنز" كانت أغنية "عالي عالي"، وهي دويتو بينها وبين المطرب محمد رشاد، وحققت نجاحاً كبيراً عند طرحها. الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع أحمد عز، ميكس وماستر إسلام غلاب. هذا النجاح أضاف لسلمى عادل مزيداً من الشهرة وأثبتت أنها واحدة من الأصوات الواعدة في الساحة الغنائية المصرية.

تعمل سلمى عادل على تقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تجمع بين الجودة والإبداع، وتسعى دائماً لتقديم كل ما هو جديد لجمهورها. نجاحها في الأغاني المنفردة والأعمال المشتركة يعكس قدرتها على التنوع في اختيار أعمالها، مما يجعلها واحدة من الأسماء التي يتوقع لها مستقبل مشرق في مجال الغناء.

لمشاهدة كليب

[إحنا يابني كنز - سلمى عادل]

بفضل النجاح الذي حققته في السنوات الأخيرة، تستمر سلمى عادل في جذب المزيد من المعجبين بأعمالها المميزة، وتؤكد على استمرارها في تقديم المزيد من الأغاني التي تتناسب مع ذوق الجمهور العربي.

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