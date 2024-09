تفاصيل أغنية جنا دياب الجديدة "Season One" وموعد طرحها

تستعد جنا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "Season One"، حيث تروج لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعبر جنا عن حماسها الكبير لهذا العمل الجديد وتصفه بالبداية الحقيقية لمسيرتها الفنية، يرصد " الموجز" التفاصيل حول العمل في السياق التالي

الترويج للأغنية الجديدة



شاركت جنا دياب جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة من الصور من كواليس تصوير أغنيتها المنتظرة "Season One".

وقد علّقت على الصور بقولها: "يا ناس، الموسم الأول يوم 20 سبتمبر. فخورة بالتعاون الذي جمع بيننا ولا أستطيع الانتظار لأشارككم الأغنية. كانت البداية لكل شيء ولا أستطيع أن أعبر عن مدى حماسي بهذه الأغنية. بحبكم يا ناس".

وتُعد هذه الأغنية واحدة من أهم أعمالها التي تنوي طرحها في الأيام القليلة المقبلة.

جنا دياب

أغاني سابقة لجنا دياب



في وقت سابق، طرحت جنا أغنية بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها على "يوتيوب"، موجهة رسالة لكل من يشعر بالإرهاق النفسي أو الشك في نفسه.

وقالت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء، فاذهب إلى أغنيتي 'سأقول ذلك فقط' على كل المنصات".

بداية مشوارها الفني



كانت جنا دياب قد أطلقت أول أغنية لها بعنوان "Escape Plan" في 6 يونيو الماضي، لتبدأ بها مسيرتها الفنية على كافة المنصات الموسيقية.

وقد لاقت الأغنية اهتمامًا كبيرًا من جمهورها الذي يترقب كل جديد من الشابة الواعدة.

موقفها من الأحداث السياسية



لم يكن نشاط جنا مقتصرًا على الموسيقى فقط، حيث عبّرت مؤخرًا عن موقفها الرافض لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

دعت جنا إلى مقاطعة شركة المياه الغازية التي تدعم جيش الاحتلال بعد الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

ونشرت صورًا على خاصية "الستوري" بحسابها على "إنستجرام"، تظهر فيها المنتجات التي تنوي مقاطعتها، ومن ضمنها الشركة التي أعلن لها والدها عمرو دياب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأخيرا، تواصل جنا دياب إثبات نفسها في عالم الفن، حيث توازن بين مسيرتها الموسيقية الناشئة ومواقفها الاجتماعية والسياسية، ما يضيف لجمهورها مزيداً من الاهتمام والحماس لمتابعة أعمالها القادمة.

