الفضة تواصل صعودها في يوليو 2025.. بديل استثماري للذهب ومجال مفتوح للمشترين

مع بداية شهر يوليو 2025، سجّلت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، وسط توجه عام من المستثمرين نحو المعادن الآمنة.

وباتت الفضة لا تُمثل مجرد بديل اقتصادي للذهب، بل تحولت إلى خيار استراتيجي في ظل تقلبات السوق العالمي.

وتُستخدم الفضة في عدة صناعات تقنية، كما تحظى بإقبال كبير في مجال الحُلي، ما يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية والطلب الصناعي.

ويعرض لكم الموجز سعر الفضة اليوم .

أسباب ارتفاع أسعار الفضة

يرى خبراء السوق أن من أبرز أسباب صعود الفضة:

التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط

زيادة الطلب العالمي في الصناعات الحديثة

تراجع المعروض من مناجم الإنتاج

البحث عن بدائل منخفضة التكلفة للذهب

أسعار الفضة اليوم في مصر – 1 يوليو 2025

الفضة النقية (عيار 999): 65.25 جنيهًا للجرام

الفضة البريطانية (عيار 958): 62.48 جنيهًا

الفضة الاسترليني (عيار 925): 60.42 جنيهًا

عيار 900: 58.78 جنيهًا

عيار 800 (للمجوهرات): 52.25 جنيهًا

عيار 750: 48.94 جنيهًا

عيار 700: 45.68 جنيهًا

الفضة عيار 925 تتصدر المشهد

تُعد الفضة الاسترليني (925) الأكثر استخدامًا، خاصة في المشغولات الراقية.

ويُضاف إلى سعر الجرام الأساسي تكلفة مصنعية تتراوح بين 25 و50 جنيهًا، ليصل السعر إلى ما بين 84 و109 جنيهات حسب التصميم.

الفضة الإيطالية.. دقة في التصنيع وقيمة مضافة

تُعرف الفضة الإيطالية بجودتها العالية وتصميماتها الدقيقة، حيث يبدأ سعر الجرام دون مصنعية من 60.42 جنيهًا، ويرتفع مع المصنعية إلى نحو 125–130 جنيهًا للجرام.

توقعات بمزيد من الصعود

يتوقع خبراء المعادن أن تواصل أسعار الفضة صعودها خلال الربع الثالث من العام، مدعومة بالطلب المتنامي في أسواق آسيا وأوروبا، ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة لشريحة واسعة.

الطلب المحلي ومستوى الإقبال في السوق المصري

شهد السوق المصري خلال الأسابيع الماضية حركة ملحوظة في شراء المشغولات الفضية، خاصة في فئات عيار 925 و800، نظرًا لارتفاع أسعار الذهب وصعوبة الوصول إلى القطع الثقيلة.

وأكد عدد من تجار المشغولات أن الإقبال على الفضة ارتفع بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خصوصًا في المحافظات، حيث يبحث المشترون عن هدايا بتكلفة مناسبة وجودة جمالية.

ويُتوقع أن تواصل الفضة جذب شرائح من المستهلكين الذين أصبحوا يفضلون الفضة على الذهب، خاصة في ظل الاتجاهات العصرية التي تعزز من مكانة الفضة في الموضة والمجوهرات اليومية.

اقرأ أيضا : تراجع في أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو..وعيار 21 يفقد 20 جنيهًا

تراجع أسعار سبائك الذهب في الصاغة.. واستمرار التقلبات العالمية يؤثر على السوق





