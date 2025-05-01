ارتفاع نسبي في أسعار الفضة اليوم الخميس 1 مايو 2025

أسعار الفضة اليوم.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 1-5-2025، متأثرة بحركة الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.

ويأتي ارتفاع أسعار الفضة اليوم في ظل تذبذب أسعار الذهب والدولار، حيث تتجه أنظار المستثمرين نحو الفضة باعتبارها خيارًا استثماريًا بديلًا في أوقات عدم الاستقرار المالي.

أسعار الفضة اليوم

ويرجع الخبراء صعود أسعار الفضة اليوم إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الطلب الصناعي على الفضة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية التي دفعت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

كما أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة، ومنها الفضة، التي تتحرك وفقًا لتوقعات التضخم والسياسات النقدية.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض أحدث تطورات سعر الفضة اليوم الموافق 1 مايو 2025، سواء في السوق المحلية أو العالمية، وأهم العوامل المؤثرة على حركتها خلال الفترة الحالية.

وتتفاوت أسعار الفضة في مصر بناءً على درجة النقاء (العيار)، حيث يتم تداول مجموعة من العيارات في السوق المصري، وفيما يلي أحدث أسعار جرام الفضة ليوم الخميس 1 مايو 2025 وفقًا لتقارير السوق المحلية:

سعر جرام الفضة عيار 999

سجل سعر جرام الفضة النقية (عيار 999): 51.41 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 958

سجل سعر جرام الفضة البريطانية (عيار 958): 49.25 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 925

سجل سعر جرام الفضة الإسترلينية (عيار 925): 47.56 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 900

سجل سعر جرام الفضة العملات (عيار 900): 46.27 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 880

سجل سعر جرام الفضة عيار 880: 45.24 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 800

سجل سعر جرام الفضة عيار 800: 41.13 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 750

سجل سعر جرام الفضة عيار 750: 38.56 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 700

سجل سعر جرام الفضة عيار 700: 35.99 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة عيار 600

سجل سعر جرام الفضة عيار 600: 30.85 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

وتعد الفضة الإسترلينية (عيار 925) من أكثر العيارات شيوعًا في السوق المصري، حيث تحتوي على 92.5% من الفضة النقية و7.5% من معادن أخرى مثل النحاس لتعزيز المتانة.

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