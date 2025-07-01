المجلس الأعلى للجامعات يوضح موقفه من نظام الانتساب في تنسيق 2025

في ظل حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن مصير نظام الانتساب في تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2025/2026، خرج المجلس الأعلى للجامعات ببيان رسمي ليحسم الجدل، مؤكدًا عدم صدور أي قرار نهائي بإلغاء النظام حتى الآن.

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نفي رسمي وشائعات متداولة

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الانتساب بدءًا من تنسيق هذا العام "غير دقيق"، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الشأن حتى تاريخه، وأضاف أن النظام لا يزال قيد الدراسة والتقييم، ولا تزال هناك سيناريوهات مطروحة لم يُحسم أحدها حتى الآن.

خلفية الجدل

تعود بداية الأزمة إلى ما تم تداوله من تسريبات وتقارير إعلامية أشارت إلى اتجاه المجلس لإلغاء نظام الانتساب الموجه بشكل كامل، وذلك بعد سنوات من تقليص أعداد المقبولين فيه تدريجيًا من 30% إلى 20%، ثم إلى 10% فقط من إجمالي المقبولين في بعض الكليات النظرية مثل الحقوق والتجارة والآداب.

وجاءت هذه الأنباء وسط مخاوف طلاب الثانوية العامة، خاصة ممن لا تسمح لهم مجاميعهم بدخول الجامعات بنظام الانتظام، إذ يمثل نظام الانتساب فرصة للحصول على شهادة جامعية بنفس التخصص لكن دون الحضور الإجباري.

المجلس: لا إلغاء دون بديل

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على أن أي تغيير في نظام التنسيق يتم الإعلان عنه رسميًا بعد اعتماده، مؤكدًا أنه يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولن يتم إلغاء أي نظام قبل توفير البدائل المناسبة أو الانتقال إلى أنظمة تعليمية أكثر مرونة مثل التعليم المدمج أو المفتوح المطور.

كما أشار مسؤولون بالمجلس إلى أن هناك مراجعات موسعة تُجرى حاليًا لمستوى استفادة الطلاب من نظام الانتساب، ومدى التزامهم بالعملية التعليمية، وتأثير ذلك على جودة الخريج، وهي العوامل التي قد تُبنى عليها التعديلات المستقبلية.

توصيات للطلاب

ناشد المجلس الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ومتابعة بيانات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، خصوصًا مع اقتراب فتح باب التنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

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