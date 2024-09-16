اعرف موعد خسوف القمر القادم.. يمكن مشاهدته في مصر ويصاحبه ظاهرة أخرى

يعيش عشاق المغامرة والإثارة في حالة من التقرب مع اقتراب موعد خسوف القمر القادم، والذي من المتوقع أن يحدث في غضون ساعات قليلة، ويشاهده المتواجدون في مصر.

ومع تزايد الاهتمام به وكثر التساؤلا عنه عبر محركات البحث، يستعرض الموجز في السطور التالية موعد خسوف القمر القادم.

موعد خسوف القمر القادم

ومن المنتظر أن تشهد سماء مصر ودول العالم العربي الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، كما سيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.

وأوضح العلماء أن خسوف القمر سيكون جزئيًا، إذ سيكن 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف، حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر.

خسوف القمر القادم في مصر

وتشير التوقعات إلى أن خسوف القمر القادم في مصر سيستمر لمدة ساعة و3 دقائق وسيحدث حينما تمر الأرض بين الشمس والقمر، حيث تلقي بظلالها على جزء من القمر، ليظهر وكأنها تقتطع جزءا منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر سيشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

القمر العملاق في مصر

وبالتزامن مع الخسوف، سيكون القمر أقرب إلى الأرض من المعتاد، ليظهر أكبر قليلا في السماء، ويظهر "القمر العملاق"، وهي واحدة من بين ثلاث مرات سيظهر فيها بالشكل ذاته خلال العام الحالي.

وعن ذلك، قالت عالمة الفلك في جامعة نيويورك فاليري رابسون لأسوشييتد برس: "القمر سيكون خافتًا قليلًا، حيث سيتم حجب القليل من ضوء الشمس".

خسوف القمر في 2024

جدير بالذكر أن العام 2024 شهد خسوفين للقمر وكسوفين للشمس، وهما الظاهرتين اللتان يمكن الاستفادة منهما في التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إنهما تعكسان بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وكان الخسوف القمري الأول قد حدث في مارس الماضي، أمّا في في أبريل الماضي، فقد أدى كسوف كلي للشمس إلى إغراق العديد من المدن بالظلام في أميركا الشمالية.

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