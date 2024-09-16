هنا شيحة ترفض عمليات التجميل وتكشف سر العناية بجسدها

كشفت الفنانة هنا شيحة عن روتينها اليومي للحفاظ على جمال بشرتها وأوضحت رأيها الصريح في عمليات التجميل، خلال لقائها في برنامج "كلاكيت" مع الإعلامية لينا الطهطاوي على إذاعة وقناة "نجوم FM"، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل التصريحات.

قالت هنا شيحة إنها لا تفضل الخضوع لأي عملية تجميل، معبرة عن خوفها من تأثير هذه العمليات على ملامحها كممثلة، وأكدت قائلة: "أنا ممثلة، فلازم وجهي يعكس مشاعري الطبيعية مثل الضحك والبكاء. لو عملت عمليات تجميل، مش هيبقى عندي القدرة على التعبير بالشكل اللي الناس متعودة عليه".

روتين العناية بالبشرة لهنا شيحة

وعن كيفية الحفاظ على بشرتها بشكل طبيعي بعيدًا عن العمليات التجميلية، كشفت هنا شيحة عن بعض النصائح التي تعتمدها في حياتها اليومية، أوضحت أن العناية بالبشرة ليست مجرد اختيار، بل ضرورة للحفاظ على نضارتها، وشاركت روتينها اليومي الذي يعتمد على شرب الكثير من الماء، واستخدام الكريمات النهارية والليلية، بالإضافة إلى عمل مساج للبشرة لتنشيط الدورة الدموية. وأضافت أنها تبدأ يومها بشرب الماء مع الليمون، ثم تتناول عصائر طبيعية مثل عصير الكرفس أو الكركم.

هنا شيحه

أهمية العناية بالتغذية والابتعاد عن المكياج الكيميائي

إلى جانب العناية بالبشرة، شددت هنا شيحة على أهمية الاهتمام بنوعية الأكل، مشيرة إلى أنها تتجنب الأطعمة الثقيلة، خاصة خلال التصوير، حيث تفضل تناول الجزر والخيار والفواكه. وأوضحت أنها لا تستطيع تناول الوجبات الدسمة لأنها تشعر بالخمول بعدها، مشبهة نفسها بالأرنب في حبها للأطعمة الصحية. كما أكدت على ضرورة تنظيف المكياج بشكل جيد بعد كل استخدام، واختيار مستحضرات تجميل طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة.

أعمال هنا شيحة الأخيرة

هنا شيحه

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في حكاية "ما تيجي نشوف" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب". المسلسل مكون من عدة حكايات منفصلة، وكانت حكاية "ما تيجي نشوف" الثانية ضمن هذه الحكايات. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة نخبة من النجوم مثل نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، وملك قورة.

نصائح هنا شيحة للعناية بالجمال

في النهاية، وجهت هنا شيحة رسالة لجمهورها بأهمية العناية بالبشرة وتجنب العمليات الجراحية التي تغير ملامح الوجه. فبالنسبة لها، الجمال الطبيعي هو الأفضل، والعناية بالبشرة والنظام الغذائي الصحي يمكن أن يكونا بديلًا فعالًا للعمليات التجميلية.

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