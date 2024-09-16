معاك خطوة بخطوة.. إليك سعر شهادة الميلاد وأماكن استخراجها

استخراج شهادة ميلاد اونلاين.. تعد من أكثر الخدمات التي يقبل عليها الكثير من المواطنين والتي تأتي ضمن الخدمات التي أطلقتها الحكومة للتيسير على الراغبين في استخراج الأوراق الرسمية مع توفير الوقت والجهد بدلا من الذهاب لمقر الأحوال المدنية ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة يمكنك استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من المنزل وفي دقائق معدودة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن سعر استخراج شهادة الميلاد وأماكن استخراجها.

ولتسهيل استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات المذكورة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الماكينات الذكية. إليك ملخص للطرق المتاحة:

استخراج شهادة ميلاد أون لاين:

1. زيارة موقع وزارة الداخلية [من هنا]

2. اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين.

3. الضغط على أيقونة شهادة الميلاد.

4. إدخال البيانات المطلوبة.

5. دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو عند الاستلام.

استخراج شهادة ميلاد عبر الماكينات الذكية:

1. الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

2. اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

3. إدخال الرقم القومي كاملاً كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

4. إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

5. إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر:

- السجلات المدنية.

- مكاتب البريد.

- موقع وزارة الداخلية.

- الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني.

سعر شهادة ميلاد

- من بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية: حوالي 48 ساعة بتكلفة 50 جنيها.

- من البريد المصري: تصل إلى 72 ساعة بنفس التكلفة.

- من السجل المدني: 19 جنيها عند الطلب الثاني، و39 جنيها عند الطلب الأول.

- من الماكينات الذكية: 50 جنيها.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على شهادة الميلاد بطرق سهلة وسريعة.

شروط استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون حاملًا للرقم القومي.

كما يجب أن يكون سدد جميع الرسوم المستحقة عليه.

كما يشترط أن يمتلك حسابًا على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو أن يكون موجودا في موقع تتواجد فيه ماكينة سجل مدني ذكية.

يشترط أن يكون مقدم الطلب (سواء هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة) موجودًا أثناء التسجيل من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب (هو نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى) عند التقديم عبر ماكينات السجل المدني الذكية.

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