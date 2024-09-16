فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر.. سر جمال طبيعي لتجديد شباب بشرتك

فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر.. فوائد أوراق النعناع للبشرة والشعر لا تنتهي أبدًا وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة. لذلك تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات والمهدئة حيث يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة وتجديدها، وهذا هو السبب في استخدام النعناع منذ قرون في العناية بالبشرة والشعر، يعود تاريخ استخدام أوراق النعناع إلى الحضارات القديمة مثل المصريين واليونانيين.

فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر

يقدم لكم موقع الموجز، فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر، فمطحون النعناع، هذه العشبة العطرية، تزخر بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية التي يمكن أن تحول بشرتك وشعرك إلى كنز طبيعي.

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فوائد مطحون النعناع للبشرة:

مضاد للبكتيريا: يعتبر النعناع قاتلًا فعالًا للبكتيريا التي تسبب حب الشباب والالتهابات الجلدية، مما يجعله حليفًا قويًا للبشرة المعرضة للحبوب.

منظم لزيوت البشرة: يساعد النعناع في التحكم في إفراز الزيوت الزائدة، مما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية والمعرضة للأكزيما.

مضاد للأكسدة: يحمي النعناع البشرة من الجذور الحرة الضارة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، ويحافظ على نضارتها وشبابها.

مرطب طبيعي: يمنح النعناع البشرة الترطيب اللازم، ويحافظ على مرونتها ونعومتها.

مهدئ للبشرة: يساعد النعناع في تهدئة البشرة المتهيجة والحساسة، ويقلل من الاحمرار والالتهابات.

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وصفات طبيعية بالنعناع للبشرة:

قناع النعناع والعسل: اخلطي ملعقتين كبيرتين من مطحون النعناع مع ملعقة كبيرة من العسل وبعض قطرات من عصير الليمون. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر.

تونر النعناع: اغلي أوراق النعناع في الماء واتركيها تبرد ثم استخدمي الماء الناتج كتونر لتنظيف وشد البشرة.

فوائد مطحون النعناع للشعر:

يحفز نمو الشعر: يزيد النعناع من الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو بصيلات الشعر ويقويها.

يقلل من تساقط الشعر: يساعد النعناع في تقليل تساقط الشعر عن طريق تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها.

يعالج قشرة الرأس: يهدئ النعناع فروة الرأس الملتهبة ويقلل من حكة وقشرة الرأس.

يمنح الشعر لمعاناً: يضفي النعناع على الشعر لمعانًا طبيعيًا ويجعله أكثر حيوية.

وصفات طبيعية بالنعناع للشعر

شطفة النعناع: اغلي أوراق النعناع في الماء واتركيها تبرد ثم استخدمي الماء الناتج لشطف شعرك بعد الغسيل.

قناع النعناع والأفوكادو: اخلطي نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من مطحون النعناع. ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي بالماء والشامبو.

فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر

نصائح هامة قبل استخدام وصفات النعناع سواء للشعر أو للبشرة

اختبار الحساسية: قبل استخدام أي وصفة جديدة، قومي باختبارها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

الاستخدام المنتظم: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي وصفات النعناع بانتظام.

الاستشارة الطبية: إذا كنت تعانين من أي مشاكل جلدية مزمنة، استشيري طبيب جلدية قبل استخدام أي منتجات طبيعية.

فوائد زيت النعناع للبشرة

زيت النعناع يعمل على منح البشرة الجافة الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها وتعيد لها التوازن.

مفيد في التخلص من البقع الداكنة، والشوائب.

يعمل زيت النعناع على تفتيح البشرة وتوحيد اللون.

له دور في تخفيف الانتفاخات تحت العين، ويعمل على القضاء على الهالات السوداء.

مفيد في علاج حب الشباب.

ينظف البشرة، ويعمل على التخلص من عيوبها.

فوائد زيت النعناع للشعر

زيت النعناع يحتوي على المركبات القابضة التي تعمل على تبريد فروة الرأس بالنسبة لأصحاب الشعر الجاف أو الشعر الدهني.

يعمل على القضاء على القشرة، ويخفف من الحكة.

المزج ما بين زيت النعناع وزيت الزيتون معاً والفرك على الشعر والفروة، وتركه لمدة نصف ساعة، يساعد على تعزيز الدورة الدموية، والتعزيز من نمو الشعر.

يعمل زيت النعناع على إنتاج الزيوت الزائدة في الفروة، ويعمل على ضبط التوازن في مستوى الحموضة بفروة الرأس.

فوائد مطحون النعناع على البشرة والشعر

فوائد عامة لزيت النعناع

زيت النعناع له القدرة على التخفيف من القولون العصبى والانتفاخات، كما يعمل على علاج عسر الهضم، والتخلص من تشنجات الأمعاء.

علاج حرقة المعدة، والتخلص من الإسهال والغثيان، وله قدرة على طرد الغازات.

مفيد في التخلص من الإجهاد والإرهاق، وتحسين الذاكرة والتركيز، ويمنح الجسم النشاط والحيوية.

يعمل على التخفيف من الغثيان الصباحي.

يساعد على علاج التهابات الفم، ويعمل على تقوية اللثة، ومحاربة البكتيريا في الفم.

زيت النعناع له دور قوي في علاج أمراض الجهاز التنفسي، ويعمل على علاج التهابات الجيوب الأنفية، والتهاب القصبات الهوائية، والإنفلونزا، وغيرها من الأمراض.

مفيد في التقليل من السعال، وإذابة البلغم، ولهذا فهو يدخل في تنقية الصدر، والشعب الهوائية.

يدخل زيت النعناع في العلاجات المختلفة، وهو يساعد على علاج مشكلات الحيض، وعلاج عسر الطمث.

يعمل على علاج حروق الشمس.



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