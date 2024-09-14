خلطات موجودة في البيت.. تعرف على أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر

يبحث العديد من النساء والفتيات عن أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر بعيدًا عن الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية غير جيدة للشعر حيث تؤدي هذه المواد إلى العديد من الأمراض في بعض الأحيان نظرًا للشركات التي تعتمد على أنواع من الفرد غير ممزوجة بفرمالين.



ويستعرض "الموجز" أبرز وأفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر حيث تعتمد هذه الوصفات على مكونات طبيعية متوفرة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وصحيًا بدلًا من المنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر

تفاصيل أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر

من بين أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر تبرز مكونات مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والأفوكادو، والعسل لما لها من فوائد تغذوية وترطيبية، على سبيل المثال، استخدام زيت الزيتون مع العسل يساعد على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف، في حين أن قناع البيض وزيت جوز الهند يضفي على الشعر لمعانًا وقوة.

تتمثل أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر في ماسك زيت الزيتون والعسل ويمكنك وضع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، على ملعقة واحدة كبيرة من العسل، ثم اخلطي الزيت والعسل معًا وضعي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، واغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

وصفات العناية بالشعر وتطويله

وتتمثل وصفات العناية بالشعر وتطويله في زيت الخروع وزيت جوز الهند حيث يمكنك وضع 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع، 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم امزجي الزيوت جيدًا وسخنيها قليلًا، وبعد ذلك دلكي فروة رأسك بالخليط واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

وصفات للشعر الخفيف والمتساقط

يمكنك استخدام عصير البصل والعسل من خلال وضع 2 ملعقة كبيرة من عصير البصل، و ملعقة كبيرة من العسل، بعد ذلك امزجي عصير البصل مع العسل وضعيه على فروة الرأس لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر

خلطات للعناية بالشعر الجاف والمتقصف

من بين خلطات للعناية بالشعر الجاف والمتقصف يمكنك استخدام نصف أفوكادو ناضج، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك امزجي الأفوكادو المهروس مع زيت الزيتون حتى تحصلين على خليط ناعم، ويمكنك وضع هذا الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة، واغسليه بالشامبو والماء الدافئ.

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