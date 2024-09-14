خطوات تنظيف البشرة العميق في المنزل.. تألقي الآن

تنظيف البشرة العميق من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على نضارة البشرة وحيوتها، وبخاصة مع التعرض المستمر للتقلبات الجوية والأتربة وحرارة الشمس.

ومع تزايد أهمتها والتساؤل عنها يستعرض الموجز في السطور القادمة طريقة إجراء تنظيف البشرة العميق في المنزل.

أهمية تنظيف البشرة العميق

يكتسب تنظيف البشرة العميق أهمية متزايدة للحفاظ على صحة البشرة وزيادة نضارتها، إذ يقوم بإزالة بقايا المكياج، والأوساخ، والزيوت، وخلايا الجلد الميتة المتواجدة على سطح بشرة الوجه ما يجعله أكثر إشراقًا وجمالًا.

ويجب الحرص على إجراء تنظيف البشرة العميق كل ثلاثة إلى خمسة أشهر للتخلص من الشوائب والعوالق والدهون.

فوائد تنظيف البشرة العميق

لتنظيف البشرة العميق مجموعة من الفوائد أبرزها أنه

يقضي على البقع الداكنة.

يزيل حب الشباب وأثاره.

يقضي على الهالات السوداء.

يزيل الرواسب والشوائب عن طبقات الجلد السطحية والعميقة.

التقليل من مشكلة مسام الوجه.

التخلص من الدهون الزائدة على البشرة والتي تسبب الحبوب.

العمل على تنشيط الدورة الدموية.

الحصول على بريق ونضارة البشرة.

التقليل من الهالات السوداء.



خطوات تنظيف البشرة العميق في المنزل

تنظيف البشرة العميق يمكن أن يحدث في المنزل من خلال مجموعة من الإجراءات البسيطة التي لا تتطلب الاحتراف.

وللبدء في تنظيف البشرة العميق في المنزل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك معرفة أهمية استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة لأن كل نوع بشرة وله الغسول المخصص له.

قومي الآن بتسليط البخار لمدة 10 دقائق على وجهك من خلال الجهاز المخصص لذلك.

ضعي مجموعة من الزيوت العطرية المفضلة لديك أثناء التعرض للبخار، بحيث تتفتح المسام وتبدأ في التخلص الدهون والشاوئب على البشرة.

استعملي مادة لإغلاق المسام.

الآن يأتي دور ترطيب البشرة من خلال تطبيق قناع مرطب وتبيض لمدة ربع ساعة ثم يتم غسله بالماء الدافئ.

يمكنك إجراء المساج للبشرة والرقبة لتنشيط الدورة الدموية وجعل البشرة حيوية ولونها وردي.

في النهاية عليك استعمال الكولاجين أو أي مادة تقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

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