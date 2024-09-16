ضبط 250 كيلو لحوم و12 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر في بلبيس

في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظة الشرقية لضمان سلامة المواطنين والرقابة على الأنشطة التجارية، قامت حملة تموينية مكثفة بالتنسيق بين العديد من الجهات الرقابية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري، وبتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تم تنظيم حملة تفتيشية مفاجئة بمركز بلبيس والقرى التابعة له، والتي أسفرت عن ضبط 12 طن من المخصبات الزراعية و250 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، ويرصد الموجز ابرز التفاصيل.

تفاصيل الحملة وضبط المواد المجهولة



قاد الحملة رئيس قطاع الجنوب بتموين بلبيس عاطف عراقي حسن، بمشاركة المفتش أحمد حسين، حيث تم ضبط 12 طنًا من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر داخل مخزن أسمدة في قرية النوبة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 17348 جنح بلبيس. كما تم ضبط 12 كرتونة لحوم مجمدة مجهولة المصدر بإجمالي وزن 250 كجم في ثلاجة مجمدات بقرية الشيخ عيسى، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 17349 جنح بلبيس.

متابعة للأنشطة التجارية والمخالفات التموينية

حملة تموينية مكثفة



خلال الحملة، تم تحرير ثلاثة محاضر ضد تجار تموين لعدم ممارستهم النشاط المطلوب منهم، وهو صرف المقررات التموينية المدعمة للمواطنين. كما تم تحرير محضرين آخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ما يعكس تكثيف الرقابة على الالتزام بالقوانين التموينية وتقديم الدعم لمستحقيه.

جهود متواصلة لتحسين الثروة الحيوانية



من جانب آخر، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها من خلال القوافل الطبية البيطرية. تلك القوافل تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، حيث يتم تقديم الخدمات البيطرية للمربين مثل الكشف البيطري المجاني وتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

قافلة طبية بيطرية في قرية تلراك

حملة تموينية مكثفة



وفي هذا السياق، نظمت مديرية الطب البيطري قافلة طبية مجانية في قرية تلراك التابعة لمركز أولاد صقر. القافلة تضمنت فحص وعلاج 102 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، إضافة إلى إجراء المسح التناسلي والفحص بجهاز السونار لـ 58 رأس ماشية، وعلاج 76 رأس أخرى من الأمراض الجلدية. كما تم رش 300 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات وتجريع 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

تعزيز الوعي بين المربين



خلال القافلة، تم عقد ندوات توعوية للمربين لزيادة معرفتهم بأهمية التأمين على الماشية والمشروعات المقدمة مثل مشروع تحسين السلالات الوراثية للأبقار والجاموس. كما تم التطرق إلى أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية والمشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان.

المحافظة على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات



تشكل هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجية العامة لمحافظة الشرقية لضمان وصول السلع الغذائية الآمنة للمواطنين والرقابة على المخالفات التموينية.

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